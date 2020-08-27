استقرار أسعار النفط بسبب وقف الإنتاج الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 أغسطس 2020, 12:33 مساء

استقرت أسعار النفط، اليوم الخميس، إذ يندفع إعصار هائل في خليج المكسيك صوب قلب صناعة النفط الأميركية، مما يجبر منصات حفر النفط ومصافي التكرير على وقف الإنتاج.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر، التي ينتهي أجلها غدا الجمعة، 13 سنتا أو ما يعادل 0.3% إلى 45.77 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت 22 سنتا أو ما يعادل 0.5% يوم الأربعاء، وصعد عقد خام برنت تسليم نوفمبر الأكثر نشاطا عشرة سنتات إلى 46.26 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار سنت إلى 43.40 دولار للبرميل.

وتسبب الخطر النابع من الإعصار لورا في دفع السوق للارتفاع هذا الأسبوع، لكن من غير المتوقع أن يؤثر على الإمدادات كثيرا بسبب أن مخزونات النفط والمنتجات النفطية ما زالت مرتفعة بسبب الضرر الذي ألحقته جائحة فيروس كورونا بالطلب على الوقود، ويقول محللون إن فائضا في الإمدادات العالمية يضغط على أي معنويات تميل إلى الصعود في الأسعار ناجمة عن الإعصار.

وتبلغ مخزونات النفط الخام الأميركي 507.8 مليون برميل في نهاية الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس، حتى بعد انخفاض أكبر من المتوقع بلغ 4.7 مليون برميل، وأوقف منتجو النفط يوم الثلاثاء إنتاج 1.56 مليون برميل يوميا من الخام، أو ما يعادل 84% من إنتاج خليج المكسيك، وقاموا بإخلاء 310 منشآت بحرية، كما جرى إغلاق تسع مصاف تعالج نحو 2.9 مليون برميل يوميا من الخام إلى وقود، أو ما يعادل 15 بالمئة من طاقة التكرير الأميركية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكشف عن خطة السيتي لضم ميسي.. 3 سنوات في الدوري الإنجليزي والانتقال لأميركا
رياضة عالمية
والد الشاب الأميركي الذي أطلقت عليه الشرطة النار 7 مرات يقرأ الفاتحة «فيديو»
دولى
قتيلان بالرصاص في ولاية ويسكونسن الأميركية خلال احتجاجات ضد العنصرية (فيديو)
دولى
إردوغان يدعو اليونان لتجنّب أي «خطأ» يمكن أن يؤدي إلى «خرابها».
دولى
حفتر يطالب الحكومة الموقتة بإنهاء أزمة الكهرباء خلال 10 أيام وتفعيل منظومة ...
ليبيا
وليامز تدعو ممثلي المجتمع المدني والشباب إلى الالتفاف حول ليبيا
ليبيا
البعثة الأممية تدعو إلى «التحقيق في الاستخدام المفرط للقوة مع المتظاهرين ...
ليبيا
تفشي فيروس «كورونا» .. ليبيا تشهد قفزة كبيرة في الإصابات خلال أغسطس
ليبيا
المسماري: مبادرة السراج كتبت في عاصمة أخرى وهي للتسويق الإعلامي
ليبيا
حرائق كاليفورنيا تدفع عشرات الآلاف إلى الفرار من منازلهم (فيديو)
دولى
مسؤول طبي في بنغازي يحذر من «كارثة» بسبب «تفشي كورونا»
ليبيا
وثائقيات ليبية - هوا فطيح
فيديو
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ترتيب ظهور أعراض «كوفيد-19»