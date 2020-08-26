الولايات المتحدة تتهم مجموعة «تيفا» الإسرائيلية بالتلاعب بأسعار الأدوية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 أغسطس 2020, 06:11 مساء

اتهمت وزارة العدل الأميركية، الثلاثاء، شركة الأدوية الإسرائيلية العملاقة «تيفا» بالتفاهم بشكل غير قانوني مع أطراف أخرى لتحديد أسعار عقاقير بشكل غير قانوني بين العامين 2013 و2015.

وأوضحت الوزارة في بيان أن شركة «تيفا» وعديد الشركات «اتفقت على تحديد الأسعار والتلاعب باستدراجات العروض وتوزيع زبائن فيما بينها لعديد الأدوية النوعية» بما في ذلك دواء «برافاستاتين» الذي ينظم الكوليسترول، وفق «فرانس برس».

«تيفا» ترفض الاتهامات
وقالت الوزارة إن المرضى دفعوا في المجموع 350 مليون دولار أكثر مما كان يجب أن يدفعوه. ورفضت «تيفا» الاتهامات وقالت إنها «تشعر بخيبة أمل لاختيار الحكومة المضي قدمًا في هذه المحاكمة».

وقالت الشركة في بيان إن الجهود المبذولة لإيجاد حل لم تحرز أي تقدم لأن «وزارة العدل أظهرت عدم استعدادها للنظر في بدائل لن تكون لها آثار كبيرة على تيفا والشركاء الذين يعتمدون على الشركة بما في ذلك المرضى الذين يستفيدون من أدويتنا».

الملاحقة القضائية
وقد دفعت خمس شركات مرتبطة بالقضية غرامات باهظة لتجنب الملاحقة القضائية. ووافقت شركة «ساندوز» التابعة لمجموعة الأدوية السويسرية العملاقة «نوفارتيس» على دفع 195 مليون دولار في مارس، وكذلك وافقت الشركة الأميركية التابعة للمجموعة الإسرائيلية «تارو» للأدوية على دفع 205.7 مليون دولار في يوليو.

ومن بين الشركات الأخرى «أبوتكس» التي وافقت على دفع غرامة تبلغ 24.1 مليون دولار في مايو وشركة «غلينمارك» التي وجهت اتهامات إليها من قبل هيئة محلفين كبرى في يوليو.

واتهمت السلطات الأميركية شركة «تيفا» التي باعت أدوية بقيمة 17 مليار دولار العام الماضي، في وقت سابق من هذا الشهر بتضخيم سعر عقار «كوباكسون» للتصلب المتعدد للمرضى في برنامج «مديكير» الذي تديره الحكومة.

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