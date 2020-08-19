واشنطن تضع شركتين مقرهما الإمارات على قائمتها السوداء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 أغسطس 2020, 06:28 مساء
طائرة إيرباص أ340 لشركة ماهان إير على مدرج مطار دبي الدولي. (أ ف ب)

أدرجت وزارة الخزانة الأميركية شركتين مقرهما في الإمارات العربية المتحدة الأربعاء على قائمتها السوداء للعقوبات بسبب تقديمهما الدعم لشركة ماهان الإيرانية للطيران الخاضعة بالفعل للعقوبات.

وقالت وزارة الخزانة إن شركة بارثيا للشحن وشركة دلتا لقطع الغيار ومقرهما في الإمارات العربية المتحدة «قدمتا قطع غيار وخدمات لوجستية رئيسية لشركة ماهان إير»، بحسب «فرانس برس».

أُدرجت ماهان، وهي إحدى شركات الطيران الإيرانية الرائدة، على القائمة السوداء بموجب لوائح «مكافحة الإرهاب» الأميركية بسبب علاقتها الوثيقة مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الذي تقول واشنطن إنه ينفذ «أنشطة إرهابية» في الشرق الأوسط.

وقالت الوزارة الأميركية إن الحرس الثوري استخدم ماهان إير على وجه الخصوص لتقديم الدعم لنظامي الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان إن «النظام الإيراني يستخدم ماهان إير كأداة لنشر أجندته المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك لدى الأنظمة الفاسدة في سورية وفنزويلا، وكذلك الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط».

وقال إن الولايات المتحدة «ستواصل اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يدعمون شركة الطيران هذه». وضمن الإجراء نفسه، فرضت وزارة الخزانة أيضا عقوبات على المواطن الإيراني المقيم في الإمارات أمين مهدوي الذي قالت إنه يمتلك بارثيا للشحن أو يسيطر عليها.

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