دراسة: شركات بريطانية تعتزم إلغاء وظائف بحلول نهاية سبتمبر

شابة تمر أمام مطعم «بيتزا إكسبرس»، غرب لندن، 4 أغسطس 2020 (أ ف ب).

تعتزم واحدة من كل ثلاث شركات في المملكة المتحدة إلغاء وظائف بنهاية الربع الثالث من العام، وفق دراسة نشرت الإثنين، ما أثار مخاوف من موجة التسريحات من العمل في البلاد، فيما يتوقع إلغاء نظام البطالة الجزئي في غضون أشهر قليلة.

وفي المجموع، يعتزم 33% من ألفي صاحب عمل شملهم الاستطلاع تسريح موظفين بحلول نهاية سبتمبر، وفق ما أظهرت الدراسة التي أجراها معهد «تشارترد إنستيتيوت أوف برسونل آند ديفلوبمنت» ومجموعة العمل الموقت «أديكو»، بحسب «فرانس برس».

وتعد هذه زيادة حادة على نسبة 22% التي سُجلت في الاستطلاع السابق الذي أُجري في مايو الماضي.

أخبار سيئة

وتجلب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن وباء «كوفيد-19» في بريطانيا الأخبار السيئة بشكل شبه يومي، فيما تتزايد عمليات إلغاء الوظائف وتسريح العاملين خصوصًا في قطاعي التجارة والمطاعم اللذين تضررا بشدة من فيروس «كورونا المستجد». كما أن نظام البطالة الجزئي المطبق منذ مارس للحد من الأضرار الاجتماعية أصبح الآن أقل سخاءً.

ومنذ الأول من أغسطس، طلب من الشركات المساهمة في دفع جزء من الكلفة. وحتى الآن، كانت تدفع الحكومة 80% من الرواتب، ما يصل إلى 2500 جنيه استرليني. لكن أكثر ما يقلق الشركات حاليًا هو إلغاء هذا النظام في نهاية أكتوبر.

ورجح وزير المال ريشي سوناك، الأسبوع الماضي، استبعاد مسألة تجديد هذا النظام، وهو مكلف جدًّا. وتطالب المعارضة العمالية الوزارة بعدم التخلي عن القطاعات الأكثر هشاشة.

وتم إلغاء أكثر من 22 ألف وظيفة في قطاع المطاعم منذ بداية العام، أي ضعف العدد المسجل في العام 2019 بمجمله، وفقًا لدراسة أجراها مركز «سنتر أوف ريتيل ريسيرتش» المتخصص الإثنين، التي أظهرت أيضًا أنه تم إغلاق 1467 مطعمًا، بزيادة 59.1% مقارنة بالعام 2019 بكامله.