«إتش إس بي سي» سيضاعف عدد موظفيه السود في المناصب الإدارية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 يوليو 2020, 10:42 صباحا
امرأة تسير قرب فرع لمجموعة «اتش اس بي سي» في هونغ كونغ. (فرانس برس)

أعلن نويل كوين الرئيس التنفيذي لمصرف «إتش إس بي سي» في مذكرة للموظفين اطلعت عليها وكالة «فرانس برس» أن المصرف البريطاني تعهد بمضاعفة عدد موظفيه السود في المناصب الإدارية بحلول العام 2025.

وعقب حركة «حياة السود مهمة» بعد وفاة جورج فلويد، وهو مواطن أميركي أسود اختناقا خلال توقيفه من شرطة مينيابوليس، بدأ المسؤول مناقشات مع موظفيه السود «لفهم مخاوفهم بشكل أفضل وسماع اقتراحاتهم».

وجاء في المذكرة: «يشعر زملاؤنا السود أن المصرف لم يكن مسؤولا بما يكفي في ما يتعلق بالمسائل التي تهمهم»، وفي ضوء هذه المذكرة، تعهد مدير المجموعة خصوصا تحسين التنويع العرقي في هذه المؤسسة، وفي إطار خطة المصرف لتحسين التنوع وزيادة الفرص الوظيفية لـ«زملائنا من السود والأقليات العرقية»، تعهد نويل كوين مضاعفة عدد الموظفين السود في المناصب القيادية خلال خمس سنوات وتحديث إجراءات التوظيف لمكافحة التمييز.

وأكد أن المجموعة ستتخذ تدابير محددة وفقا للسياقات المحلية في كل دولة يواجه فيها فرع للمصرف «تحدياته الخاصة»، وتابع أن «الالتزامات التي قطعناها ليست سوى نقطة انطلاق»، مؤكدا لموظفيه أن المجموعة ستوسع مشاريعها في هذا السياق.

يعمل لدى «إتش إس بس سي» 235 ألف موظف حول العالم، لكنه أعاد إطلاق خطة إعادة هيكلة من شأنها توفير 35 ألف وظيفة بعد تعليقها بسبب فيروس كورونا المستجد، وقبل حوالي أسبوعين، تعهدت مجموعة مصرفية بريطانية أخرى هي «لويدز» مضاعفة عدد مسؤوليها التنفيذيين السود خمس مرات في غضون خمس سنوات بحيث يمثلون حوالي 3% من مسؤوليها التنفيذيين، وهي نسبة السود من سكان المملكة المتحدة.

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