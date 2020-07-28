الذهب يواصل ارتفاعه إلى مستويات قياسية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 يوليو 2020, 09:27 صباحا
كميات من الذهب. (الإنترنت)

بلغ سعر الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق في آسيا، الثلاثاء، متخطيًا الرقم القياسي الذي حققه أمس الإثنين، باعتباره ملاذًا آمنا وسط تداعيات وباء «كوفيد-19»، وضعف الدولار.

وارتفع سعر الذهب بشكل كبير إلى 1981.27 دولار صباح الثلاثاء أثناء التداول في آسيا، متخطيًا المستوى القياسي الذي سجله الإثنين عند 1945.72 دولار، للمرة الأولى من سبتمبر 2011، وتراجع سعر الأونصة قرابة الساعة 06.00 ت غ الثلاثاء إلى حوالي 1942 دولار، حسب وكالة «فرانس برس».

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وارتفع سعر الذهب بأكثر من 25% منذ مطلع العام. ويشكّل الذهب حاليًا ملاذاً آمنًا وسط الأزمة وعدم اليقين الكبير المرتبط بالوباء كما سياسات البنوك المركزية التي لا تزال تخفض أسعار الفائدة، وضعف الدولار.

وبما أن سعر الذهب مرتبط بالدولار، فقد جعل انخفاض العملة الأميركية الذهب أقل تكلفة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى. وانخفض سعر الدولار بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة بتأثير من تدابير التخفيف الواسع للقيود النقدية التي وضعها الاحتياطي الفدرالي الدولار للانخفاض مقابل معظم باقي العملات.

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