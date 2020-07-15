محكمة أوروبية تقضي برفض ضريبة قيمتها 15 مليار دولار على آبل

أحرزت شركة «آبل» نصرا كبيرا اليوم الأربعاء بعدما رفضت ثاني أعلى محكمة أوروبية أمرا من الاتحاد الأوروبي بتغريم الشركة 13 مليار يورو (15 مليار دولار)، هي قيمة ضريبة أيرلندية متأخرة مما يمثل صفعة لمحاولات التكتل لمكافحة اتفاقات الضرائب التفضيلية، وفقًا لوكالة «رويترز».

وفي الأمر الصادر قبل أربعة أعوام، قالت المفوضية الأوروبية إن «آبل» استفادت من مساعدة حكومية على نحو غير قانوني عبر حكمين متعلقين بالضرائب في أيرلندا خفضا عبئها الضريبي على نحو صوري على مدى أكثر من عقدين إلى 0.005% في 2014.

وقال القضاة إن المفوضية الأوروبية أخطأت في قولها إن الشركتين الأيرلنديتين التابعتين لآبل وهما «آبل سيلز انترناشونال» و«آبل أوبريشنز يروب» حصلتا على مزايا اقتصادية مختارة وبالتالي مساعدة حكومية.

ورحبت آبل بالحكم، وقالت إن القضية لا تتعلق بمقدار الضريبة التي تدفعها وإنما أين يجب عليها دفعها، وقالت أيرلندا، التي قدمت طعنا على قرار المفوضية الأوروبية مع آبل، إنها أوضحت دائما أنها لم تمنح الشركة الأميركية أي معاملة خاصة.