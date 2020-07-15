أسهم اليابان تسجل أعلى مستوى في 5 أسابيع

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يوليو 2020, 12:26 مساء

ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم الأربعاء لتسجل أعلى مستوى في خمسة أسابيع بفضل نتائج مشجعة من دراسة للقاح فيروس كورونا، وتفاؤل إزاء نمو اقتصادي سريع مدعوم بتوقعات بأن أرباح الشركات سترتفع في النصف الثاني من العام.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 1.59% إلى 22945.50 نقطة بعدما سجل أعلى مستوى منذ العاشر من يونيو، ولقي الاتجاه للمخاطرة دعما بعد أن قالت شركة التكنولوجيا الحيوية الأميركية مودرنا إن لقاح فيروس كورونا التجريبي أثبت أنه آمن ويحفز استجابة مناعية.

وفي الوقت ذاته، أبقى بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية دون تغيير اليوم الأربعاء وأبقى على وجهة نظره بأن الاقتصاد سيتجاوز الجائحة تدريجيا، وعلى المؤشر نيكي، ارتفع 207 أسهم مقابل تراجع 16 سهما.

وسجل سهم شركة صناعة السيارات «نيسان» أكبر مكسب بالنسبة المئوية مرتفعا 7.25%. وسجلت أسهم مجموعة «دنتسو» للإعلان مكسبا 5.48%، بينما ارتفع سهم شركة جيه جي سي هولدنجز الهندسية 5.37%.

وكان أكبر خاسر بالنسبة المئوية شركة العقاقير إيساي كو وفقدت 1.79% وشركة كيوا كيرين للعقاقير أيضا التي نزل سهمها 1.32%، وتراجع سهم شركة توكاي كاربون 0.71%، وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.56% إلى 1589.51 نقطة.

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