النفط يصعد بعد تراجع كبير في المخزونات الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يوليو 2020, 11:07 صباحا

صعدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، إثر تراجع حاد في مخزونات الخام الأميركية، فيما تترقب السوق الخطوات المقبلة من اجتماع مرتقب في وقت لاحق اليوم الأربعاء بشأن المستوى المستقبلي لتخفيضات الإنتاج في منظمة البلدان المصدرة البترول «أوبك» وحلفائها.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.5% ليصل سعر البرميل إلى 43.12 دولار فيما، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا أو 0.6% إلى 40.52 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام الأميركية تراجعت 8.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من يوليو متجاوزة بذلك توقعات المحللين بتراجعها 2.1 مليون برميل مما يعكس انتعاش الطلب على الوقود على الرغم من جائحة كورونا.

وفيما يتعلق بالإمدادات، ستراقب السوق عن كثب أنباء اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ«أوبك» في وقت لاحق اليوم الأربعاء، ومن المقرر أن يتخذ أهم أعضاء «أوبك» وحلفاؤها ومنهم روسيا، أو ما يعرف باسم مجموعة «أوبك+» قرارا بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا التي تنتهي في يوليو أو تقليصها إلى 7.7 مليون برميل يوميا.

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