الذهب يستقر قرب أعلى مستوى في 8 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 يوليو 2020, 02:28 مساء

استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في ثماني سنوات اليوم الثلاثاء، إذ يقيم المستثمرون ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في أنحاء العالم مقابل مسح يظهر تعافي أنشطة قطاع الخدمات في الولايات المتحدة وتوقعات بانتعاش اقتصاد الصين.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يُذكر تقريبا عند 1783.56 دولار للأوقية (الأونصة)، لينخفض 5.40 دولار فقط عن قرب أعلى مستوى في ثماني سنوات، والذي بلغه الأسبوع الماضي. وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1794.40 دولار.

وقال جيفري هالي محلل السوق لدى أواندا «الزيادة السريعة في حالات كوفيد-19 الجديدة عالميا أضافت إلى حالة التوتر المستمرة، فيما يفضل المستثمرون التحوط من تلك المخاطرة عبر الذهب، حتى في الوقت الذي يشترون فيه الأسهم مجددا».

وتجاوزت الهند يوم الاثنين روسيا لتسجل ثالث أكبر عدد من الإصابات كورونا المستجد، بينما فاق عدد حالات الوفاة في الولايات المتحدة 130 ألف حالة، ويتتبع الذهب أيضا خطوات مؤشر الدولار، والذي عوض بعض خسائره، لكنه ما زال قابعا قرب أدنى مستوى في أسبوعين، ومن شأن ارتفاع الدولار زيادة تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

في غضون ذلك، تسبب تنامي التوقعات بتعاف اقتصادي في الصين وبيانات أفضل من التوقعات لقطاع الخدمات الأميركي في تحسن إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم 1.2% إلى 1915.88 دولار للأوقية، بينما ربح البلاتين 0.7% إلى 818.84 دولار.

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