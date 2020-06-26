لاغارد: تخطينا الأسوأ لكن التعافي سيكون غير منتظم

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 يونيو 2020, 01:08 مساء

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، اليوم الجمعة، إن منطقة اليورو تخطت على الأرجح الأسوأ في الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس «كورونا»، لكن التعافي سيكون غير منتظم.

وتبنت لاغارد رؤية بناءة لكنها حثت السلطات على استغلال الهدنة التي يوفرها الفيروس حاليا للاستعداد. تأتي تعليقات لاغارد في الوقت الذي تسببت فيه المخاوف من حدوث موجة ثانية في صدمة للمستثمرين والشعوب بصفة عامة في أنحاء العالم.

وقالت لاغارد خلال فعالية عبر الإنترنت: «تخطينا على الأرجح أسوأ نقطة، وأقول ذلك مع بعض القلق بسبب أنه قد تكون هناك موجة ثانية شديدة بالطبع».

وحذرت من أن الانتعاش سيكون غير منتظم وينطوي على تحول، مما يعني أن بعض الشركات في قطاعات مثل السفر الجوي أو الترفيه لن تتعافى أبدا بينما ستخرج شركات أخرى أقوى.

ويمضي البنك المركزي الأوروبي على مسار شراء سندات بقيمة 1.3 تريليون يورو «1.46 تريليون دولار» وإقراض مبلغ مماثل للبنوك بأسعار فائدة سلبية لحماية اقتصاد منطقة اليورو، وتجنب ضغوط على الائتمان، ويبدو أن التدابير التي تأتي بجانب ضمانات حكومية لبعض القروض تؤتي ثمارها، مع نمو الإقراض إلى شركات منطقة اليورو في مايو بأسرع وتيرة له منذ أوائل 2009.

وفي إشارة إلى رفض محكمة ألمانية أداة التحفيز التي يستخدمها البنك المركزي الأوروبي، قالت لاغارد إن استجابة البنك المركزي كانت متناسبة مع التحدي الذي واجهه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعليق من الاتحاد الأوروبي على تنقيب تركيا عن الغاز قبالة سواحل قبرص
دولى
شركتان إماراتيتان تعلنان عن تعاون إماراتي - إسرائيلي في المجال الطبي
عربى
البعثة الأممية تجدد دعوتها للمساءلة عن الجرائم بحق المرأة وتدين استمرار خطف ...
ليبيا
العدد 240 من جريدة «الوسط»: مصير سرت والجفرة.. وتحديات القطاع الطبي
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل محمد أحمد قداف الدم أحد مؤسسي الجيش السنوسي
ثقافة وفن
غلق مداخل مدينة طبرق لمدة 7 أيام اعتبارا من الخميس
ليبيا
تركيا تندد بكتاب بولتون حول ترامب وتصفه بـ«المضلل والأحادي الجانب»
دولى
أستراليا تنشر الجيش في ملبورن بعد رصد بؤرة إصابات بـ«كورونا»
دولى
«عكس التيار» مع محمد زيدان - ما مآل تعاظم الدور التركي في ليبيا وما هي آثار ...
فيديو
بومبيو: نعمل مع شركائنا الأوروبيين لتفعيل المفاوضات بشأن ليبيا
ليبيا
مكافحة الأمراض: 31 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 6 حالات وحالة وفاة
ليبيا
باشاغا يجتمع مع مسؤولين بالإدارة الأميركية عبر «فيديو كونفرانس»
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل أصوات توربينات الرياح ضارة بالصحة؟