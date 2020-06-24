واشنطن تعتزم فرض ضرائب إضافية على منتجات أوروبية بقيمة 3.1 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يونيو 2020, 04:27 مساء

تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض ضرائب عقابية إضافية على منتجات أوروبية بقيمة 3.1 مليار دولار، في خضم خلاف حول دعم شركة «إيرباص» المصنعة للطائرات، كما ورد في وثيقة رسمية نشرها مكتب الممثل الأميركي للتجارة، ليل الثلاثاء الأربعاء.

وكانت منظمة التجارة العالمية سمحت بفرض رسوم على بضائع بقيمة 7.5 مليار دولار للاتحاد الأوروبي في إطار ملف الدعم المالي الشائك لمجموعتي «إيرباض» الأوروبية و«بونيغ» الأميركية. وتضمنت الوثيقة لائحة منتجات من فرنسا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا، بينها الزيتون والقهوة، يحتمل أن تُفرض عليها رسوم جديدة، وفق «فرانس برس».

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