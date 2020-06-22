بسبب «كورونا».. إنتاج الصلب يهبط في أميركا واليابان وأوروبا ويرتفع في الصين

مصنع لإنتاج الصلب في اليابان. (أرشيفية: رويترز.)

قال الاتحاد العالمي للصلب، اليوم الإثنين، إن الإنتاج العالمي من الصلب الخام هبط 8.7% على أساس سنوي إلى 148.8 مليون طن في مايو، مع قيام الكثير من مصنعي الصلب بوقف العمليات بسبب جائحة «كوفيد-19»، رغم أن الصين أظهرت صمودًا وأنتجت مزيد المعدن.

وأظهرت بيانات من الاتحاد تناقضًا حادًّا بين إنتاج الصلب في الصين، التي رفعت إلى حد كبير الإغلاقات، وبين بقية العالم، وارتفع إنتاج الصلب الخام في الصين، وهي أيضًا أكبر مستهلك للمعدن في العالم، 4.2%على أساس سنوي إلى 92.3 مليون طن في مايو، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز».

لكن البيانات أظهرت أن الإنتاج هوى بنسبة 36.6% في الولايات المتحدة و31.8% في اليابان و26.8% في الاتحاد الأوروبي، والانخفاض في اليابان، ثالث أكبر منتج للصلب في العالم، هو الهبوط الشهري الأكثر حدة منذ يناير 2009، بحسب محلل في الاتحاد الياباني للحديد والصلب الذي نشر بيانات يوم الجمعة الماضي.

وهبط إنتاج الصلب في الهند 39.1%، بينما كان الانخفاض في كوريا الجنوبية أقل حدة، إذ بلغ 14.1%. وقال الاتحاد العالمي للصلب في وقت سابق هذا الشهر إن من المتوقع أن يهبط الطلب على المعدن 6.4% هذا العام، لكنه سينتعش العام المقبل.