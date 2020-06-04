الكويت تأمل في خفض نسبة العمالة الأجنبية مستقبلا بأكثر من النصف

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 يونيو 2020, 09:02 صباحا
عمال عائدون من لبنان وسوريا ومصر ينتظرون دورهم للخضوع لفحص كورونا في الكويت، 16 مارس 2020، (ا ف ب)

أعلن رئيس الوزراء الكويتي الشیخ صباح خالد الحمد الصباح أن بلاده تعاني من خلل ديموغرافي يتمثل بنسبة العمالة الأجنبية المرتفعة فيها، والبالغة حاليا 70% من مجموع عدد السكان، مشيرا إلى أنّ الحكومة تعتزم مستقبلا خفض هذه النسبة على مراحل لتصل إلى 30%.

وقال الصباح إنّ تعداد السكان یبلغ نحو 4,8 ملیون نسمة، یمثّل عدد الكویتیین منھم نحو 1,45 ملیون نسمة، وغیر الكویتیین نحو 3,35 ملیون نسمة، أي ما نسبته 30% كویتیین و70% غیر كویتیین، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف خلال اجتماع مع رؤساء تحرير الصحف المحلية أنّ الوضع المثالي للتركیبة السكانیة ھو أن تشكّل نسبة الكویتیین 70%، ونسبة غیر الكویتیین 30%، لذا فإنّ أمامنا تحدياً كبیراً في المستقبل ھو معالجة خلل التركیبة السكانیة.

تولي الكويتيين جميع المهن
وأوضح أنّ ملفّ التركیبة السكانیة بحاجة إلى وقت یتمّ خلاله تقسیم الملفّ إلى مراحل حتى الوصول إلى تعدیل نھائي للخلل بالتركیبة السكانیة مستقبلا.

وأكّد رئيس الوزراء أنّ معالجة هذا الخلل تتم بتولّي الكویتیین جمیع الأعمال في كافة المھن، منوّهاً بأن كثيرا من المقيمين في البلاد يعملون بكافة القطاعات الحيوية التي تقدّم خدمات مباشرة للدولة.

والأسبوع الماضي، أعلنت الخطوط الجوية الكويتية إقالة 1500 موظف غير كويتي بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وسبق لبلدية الكويت أن أعلنت أنها ستقيل قريبا ما لا يقلّ عن نصف موظفيها الأجانب البالغ عددهم 900 شخص.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصر وإيطاليا تشددان على ضوابط التسوية الشاملة للأزمة الليبية وعملية «إيريني»
ليبيا
البنك الدولي: الاقتصاد العالمي يواجه خسائر هائلة
اقتصاد
(فيديو) أميركيون يواصلون التظاهر والاحتجاج على مقتل جورج فلويد رغم تهديدات ترامب
دولى
سعاد خليل لـ«بوابة الوسط»: من يملك قلما مسرحيا جيدا لا يتعدون أصابع اليد.. ولم ...
ثقافة وفن
انزعاج دولي بعد عرقلة واشنطن تعيين دبلوماسية غانية مبعوثة أممية لدى ليبيا
ليبيا
الإيرادات النفطية والسيادية غطت 21% من إجمالي الإيرادات وقرض «المركزي» يمثل 71%
ليبيا
مصادر من مزدة: لم نلاحظ تحقيقات بشأن «مجزرة» المهاجرين
ليبيا
«المالية»: 6.66 مليار دينار إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي وصل الخزانة العامة ...
ليبيا
الغنوشي يدافع عن موقفه: من يحتجون على تواصلنا مع السراج يقترحون البديل عن ...
ليبيا
«داخلية الوفاق» تناقش ضم أفراد مشاركين في حرب طرابلس للوزارة
ليبيا
بنغلاديش توقف «العقل المدبر» لمهربي البشر على خلفية مقتل 26 من مواطنيها في ليبيا
ليبيا
كونتي يؤكد لحفتر رفض أي خيار عسكري في ليبيا
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«داخلية الوفاق» تعلن تفاصيل عودة «وصال» إلى أسرتها (فيديو)