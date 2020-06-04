الكويت تأمل في خفض نسبة العمالة الأجنبية مستقبلا بأكثر من النصف

عمال عائدون من لبنان وسوريا ومصر ينتظرون دورهم للخضوع لفحص كورونا في الكويت، 16 مارس 2020، (ا ف ب)

أعلن رئيس الوزراء الكويتي الشیخ صباح خالد الحمد الصباح أن بلاده تعاني من خلل ديموغرافي يتمثل بنسبة العمالة الأجنبية المرتفعة فيها، والبالغة حاليا 70% من مجموع عدد السكان، مشيرا إلى أنّ الحكومة تعتزم مستقبلا خفض هذه النسبة على مراحل لتصل إلى 30%.

وقال الصباح إنّ تعداد السكان یبلغ نحو 4,8 ملیون نسمة، یمثّل عدد الكویتیین منھم نحو 1,45 ملیون نسمة، وغیر الكویتیین نحو 3,35 ملیون نسمة، أي ما نسبته 30% كویتیین و70% غیر كویتیین، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف خلال اجتماع مع رؤساء تحرير الصحف المحلية أنّ الوضع المثالي للتركیبة السكانیة ھو أن تشكّل نسبة الكویتیین 70%، ونسبة غیر الكویتیین 30%، لذا فإنّ أمامنا تحدياً كبیراً في المستقبل ھو معالجة خلل التركیبة السكانیة.

تولي الكويتيين جميع المهن

وأوضح أنّ ملفّ التركیبة السكانیة بحاجة إلى وقت یتمّ خلاله تقسیم الملفّ إلى مراحل حتى الوصول إلى تعدیل نھائي للخلل بالتركیبة السكانیة مستقبلا.

وأكّد رئيس الوزراء أنّ معالجة هذا الخلل تتم بتولّي الكویتیین جمیع الأعمال في كافة المھن، منوّهاً بأن كثيرا من المقيمين في البلاد يعملون بكافة القطاعات الحيوية التي تقدّم خدمات مباشرة للدولة.

والأسبوع الماضي، أعلنت الخطوط الجوية الكويتية إقالة 1500 موظف غير كويتي بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وسبق لبلدية الكويت أن أعلنت أنها ستقيل قريبا ما لا يقلّ عن نصف موظفيها الأجانب البالغ عددهم 900 شخص.