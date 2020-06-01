أسعار النفط ترتفع قبل اجتماع محتمل لـ«أوبك+»

مضخة نفط بولاية تكساس الأمريكية. ( أرشيفية: رويترز).

ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم الاثنين، إذ تنظر منظمة البلدان المصدرة البترول (أوبك) عقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري لبحث تمديد تخفيضات إنتاج غير مسبوقة لما بعد نهاية يونيو.

واستقر خام برنت دون تغير عند 37.84 دولار للبرميل، في أول أيام تداول عقد أغسطس كعقد أقرب استحقاق، فيما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو 35.53 دولار للبرميل، مرتفعة أربعة سنتات بما يعادل 0.1%، حسب وكالة «رويترز».

يأتي التراجع بعد أن سجلت أسعار شهر أقرب استحقاق لبرنت وغرب تكساس أقوى مكاسب شهرية خلال سنوات في مايو المنصرم.

وتدعمت المكاسب بتراجع إنتاج خام «أوبك» إلى أدنى مستوياته في 20 عاما، مع توقع أن يتعافى الطلب في ظل خروج مزيد من الدول من الإغلاقات الشاملة المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الاقتصادي خو وي لي لدى «أو.سي.بي.سي» إن «التركيز منصب على (أوبك+)∙، في إشارة إلى منظمة «أوبك» وحلفائها بما فيها روسيا.

كانت «أوبك+» اتفقت في أبريل على تقليص الإنتاج بقدر غير مسبوق يبلغ 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو عقب انهيار الطلب من جراء جائحة كورونا.

وأضاف لي: «قد نشهد تراجعا حذرا في أسعار (الخام) نظرا لتأخر حركة أسعار المصب... لكن إذا توصلت أوبك إلى تمديد لثلاثة أشهر، فمن الممكن أن تبلغ الأسعار مستوى 40 دولارا».