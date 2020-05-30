النفط يقفز 5% ومكاسب شهرية للخام الأميركي في مايو

مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية. (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، أمس الجمعة، إذ اختتمت العقود الآجلة للخام الأميركي مايو بمكاسب شهرية قياسية، بدعم من آمال في أن اتفاق التجارة الأميركي الصيني سيظل كما هو وتراجع إنتاج الخام.

وجرت تسوية العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو عند 35.49 دولار للبرميل، إذ قفزت 1.78 دولار، بما يعادل 5.3%، حسب وكالة «رويترز».

وأغلق خام برنت تسليم يوليو عند 35.33 دولار للبرميل بزيادة أربع سنتات. لكن عقود أغسطس الأكثر نشاطا أنهت الجلسة عند 37.84 دولار للبرميل، بارتفاع 1.81 دولار، أو 5% تقريبا.

وشهد كلا الخامين ارتفاعات شهرية كبيرة بسبب هبوط الإنتاج العالمي وتوقعات بنمو الطلب، إذ تتحرك أجزاء من الولايات المتحدة، بما في ذلك مدينة نيويورك، ودول أخرى في اتجاه استئناف الأنشطة بعد إجراءات عزل عام مرتبطة بفيروس «كورونا».

وسجل غرب تكساس الوسيط أكبر زيادة شهرية على الإطلاق عند 88%، بعد أن جرى تداوله الشهر الماضي بقيم سالبة. وسجل برنت ارتفاعا بنحو 40%، وهو أكبر صعود شهري منذ مارس 1999.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إدارته ستبدأ في إلغاء المعاملة الخاصة لهونج كونج، ردا على خطط الصين فرض تشريع أمني جديد بالإقليم، لكنه لم يقل إن المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين واشنطن وبكين عرضة للخطر.

وهدأ ذلك المستثمرين في النفط القلقين من أن يصيب انهيار العلاقات التجارية استهلاك النفط بمزيد من الضرر. وقال جون كيلدوف الشريك في «أجين كابيتال مانجمنت» بنيويورك: «كان هناك الكثير من الهلع قبل المؤتمر الصحفي هذا، لذا يبدو وكأن التصور الأسوأ لن يتحقق».

ودعمت أسعار النفط أيضا، انخفاض حفارات النفط والغاز الأميركية والكندية بعدد قياسي يشير إلى مزيد من انخفاض الإمداد من أكبر منتج للخام في العالم. ونزل عدد حفارات النفط والغاز الأميركية بمقدار 17 إلى مستوى منخفض قياسي عند 301 هذا الأسبوع، بحسب بيانات من شركة «بيكر هيوز» لخدمات الطاقة تعود إلى العام 1940.