مصرف لبنان المركزي سيوفر الدولار للواردات لخفض أسعار الأغذية

قال مصرف لبنان المركزي في بيان، يوم الجمعة، إنه سيوفر الدولار للواردات بسعر صرف 3200 ليرة بهدف خفض أسعار المواد الغذائية.

وقال البيان: «سيتابع مصرف لبنان ضخ الدولارات النقدية التي يستحوذ عليها، عبر المصارف، بغية تمويل الاستيراد بسعر 3200 ليرة لبنانية للدولار الأميركي، بهدف تخفيض أسعار المواد الغذائية».

ويجري تداول الدولار بأسعار صرف تزيد على أربعة آلاف ليرة في السوق الموازية للعملة الصعبة. ويوفر البنك المركزي بالفعل الدولارات لاستيراد القمح والوقود والأدوية بسعر صرف 1507.5 ليرة وهو سعر الصرف الرسمي.