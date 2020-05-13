«الكونغرس» يستعد للتصويت على حزمة إنعاش اقتصادي جديدة بـ3 تريليونات دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 مايو 2020, 10:09 صباحا
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، (أرشيفية: الإنترنت)

كشف الديمقراطيون في «الكونغرس» الأميركي عن حزمة إنعاش اقتصادي بقيمة ثلاثة تريليونات دولار، هي الأكبر حتى الآن لمواجهة تبعات فيروس كورونا المستجد وتأمين دفعات طارئة إلى ملايين الأسر الأميركية.

والتشريع الذي يحمل اسم «قانون الأبطال» قدم في مجلس النواب الذي يتمتع بغالبية ديمقراطية، ويتوقع التصويت عليه هذا الأسبوع، حسب وكالة «فرانس برس».

الجمهوريون وترامب يعارضون القانون
لكن القانون المكون من 1,815 صفحة واجه معارضة فورية من قبل مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، حيث اعتبر أعضاء بارزون فيه أن لا حاجة لجولة جديدة من التمويل الطارئ.

وكان الرئيس دونالد ترامب قال في وقت سابق إنه ضد التسرع بإقرار تشريعات جديدة متعلقة بالفيروس. وسبق أن وقع ترامب أربعة قوانين في الأشهر الأخيرة للتخفيف من الآثار الناجمة عن الوباء، بينها «قانون كيرز» أو «قانون المساعدة والإنعاش والأمان الاقتصادي»، الذي أقر في مارس الماضي، ويشتمل على حزمة إنقاذ هائلة بقيمة 2.2 تريليون دولار.

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وتصف رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي مشروع القانون الجديد بأنه «قانون كيرز 2»، اذ يتضمن جولة ثانية من الدفعات المالية التي تصل الى 6 آلاف دولار للعائلة في محاولة لتخفيف العبء عن عشرات ملايين الأميركيين الذين فقدوا وظائفهم.

كما أنه يموّل العاملين الصحيين ومسعفي الحالات الطارئة ويوسع حلقة الفحوص وتتبع المصابين ويعزز إقراض الشركات الصغيرة والأمن الغذائي للأسر الفقيرة.

وقالت بيلوسي خلال تقديم مشروع القانون إننا نواجه أكبر كارثة في تاريخ أمتنا، مضيفة أن على الكونغرس التصرف بجرأة، وتابعت: إذا لم نفعل ذلك، فهذا سيكلفنا مزيدا من الأرواح والوظائف لاحقا.. عدم التحرك هو المسار الأكثر كلفة.

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