أسعار الذهب تسجل ارتفاعا وسط مخاوف من موجة جديدة لكورونا المستجد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 مايو 2020, 04:22 مساء

ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، وسط مخاوف متزايدة من تجدد إصابات فيروس كورونا في بعض الدول واحتمال تصاعد أكبر للتوترات بين الصين والولايات المتحدة، ولكن قوة الدولار كبحت المكاسب، وفقًا لوكالة «رويترز».

وزادت الأسعار في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1698.09 دولار للأوقية (الأونصة) وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 1704.10 دولار للأوقية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.7% إلى 1881.54 دولار للأوقية، وفقدت الفضة 0.8% إلى 15.12 دولار، في حين ارتفع البلاتين 0.7% إلى 761.94 دولار.

وصعد مؤشر الدولار لأعلى مستوى فيما يزيد على أسبوعين مقابل منافسين رئيسيين مع تنامي الإقبال على الملاذات الآمنة وعائدات السندات مما يزيد تكلفة الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

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