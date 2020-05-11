الدولار يصعد واليورو يهبط عالميا مع تخفيف إجراءات العزل لاحتواء «كوفيد 19»

أوراق نقدية فئة 100 دولار في جاكرتا. (أرشيفية: رويترز).

صعد الدولار، اليوم الإثنين، وسط قلق المستثمرين من أن التعافي الاقتصادي قد يكون أبطأ من المأمول، مما جعلهم ينشدون الأمان في العملة الأميركية رغم تخفيف عدد أكبر من الدول إجراءات العزل لاحتواء تفشي فيروس «كورونا».

وكان الدولار مستقرًّا إلى حد بعيد ليل أمس الأحد، لكنه ارتفع في التعاملات المبكرة في لندن مع تعديل المستثمرين توقعات المخاطر، واضعين نصب أعين التحذير من موجة ثانية من الإصابات بمرض «كوفيد-19»، وفق وكالة «رويترز».

وقالت اليابان اليوم إنها قد تنهي حالة الطوارئ في عدد كبير من المناطق الأسبوع الجاري، بينما أعلنت نيوزيلاندا أنها قد تخفف قيودًا يوم الخميس، ووضعت بريطانيا خططًا لتخفيف إجراءات العزل، في حين فتحت المتاجر أبوابها من جديد في فرنسا.

ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار 0.3%، في أحدث التعاملات مقارنة بمستوى إغلاق نيويورك البالغ 100.90 لمؤشر العملة الأميركية.

وسجل الين الياباني، الذي يعتبر ملاذًا آمنًا، أقل مستوى مقابل الدولار في عشرة أيام، منخفضًا 0.6%. ونزل اليورو نحو 0.3% إلى 1.08165 دولار. وفقد الدولار الأسترالي 0.7% مقابل نظيره الأميركي، وكذلك هبط الدولار النيوزيلاندي 0.9%.