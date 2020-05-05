هبوط بأسعار الذهب في البورصات العالمية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 مايو 2020, 01:33 مساء

هبطت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في البورصات العالمية، إذ طغت تحركات من جانب بعض الدول لتخفيف القيود المرتبطة بفيروس «كورونا» على مخاوف بشأن تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين وقلصت الإقبال على المعدن الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1700.14 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين تراجع في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1706.10 دولار، وانضمت إيطاليا والولايات المتحدة لمجموعة من الدول التي خففت إجراءات العزل أمس الإثنين لإعادة الحياة لاقتصاداتها، حسب وكالة «رويترز».

ولكن يظل المستثمرون قلقين إزاء تصاعد التوترات بين الصين والولايات المتحدة عقب تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب برسوم جديدة على الصين بسبب تعاملها مع التفشي.

واستقرت أسعار الذهب، أمس الإثنين، حيث وازنت قوة الدولار الأميركي إثر الدعم الناتج من تنامي التوترات بين الولايات المتحدة والصين فيما يتعلق بتفشي فيروس «كورونا».

وكان السعر الفوري للذهب مستقرًّا عند 1699.49 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن صعد أكثر من 1% يوم الجمعة عقب تهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم على الصين. وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.4% لتسجل 1707.90 دولار للأوقية.

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