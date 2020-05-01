«ناسا» تتعاقد مع 3 شركات لصنع مركبات هبوط على القمر بمليار دولار

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، الخميس، توقيعها عقدا بمليار دولار مع ثلاث شركات بينها «بلو أوريجين» لجيف بيزوس و«سبايس إكس» لإيلون ماسك لصنع مركبات هبوط على القمر، في إطار الهدف الأميركي المعلن للعودة إلى القمر.

وستتشارك «سبايس إكس» المملوكة لإيلون ماسك صاحب «تيسلا» و«بلو أوريجين» لجيف بيزوس صاحب شركة «أمازون» وأثرى أثرياء العالم و«داينيتيكس» الأميركية العاملة أيضا في قطاع الصناعات الفضائية، 967 مليون دولار ليطور كل منها مركبة الهبوط الخاصة به حتى فبراير 2021، وهو التاريخ الذي ستختار فيه وكالة «ناسا» أحد النماذج المقدمة.

وقال مدير «ناسا» جيم برايدنستاين إن أميركا «شارفت على المراحل الأخيرة من مشروعها الرامي إلى إرسال رواد فضاء إلى القمر سنة 2024 حين سنرى اللحظة المذهلة التي ستطأ فيها للمرة الأولى قدما امرأة سطح القمر».

وأضاف: لـ«المرة الأولى منذ حقبة مهمات أبولو يكون لدى ناسا تمويل لنظام لمركبات الهبوط القمرية مع طاقم بشري لدينا حاليا عقود مع شركات تعمل لحساب برنامج أرتيميس».

ويحتل هذا النظام لمركبات الهبوط القمرية مع طاقم بشري موقعا مركزيا في برنامج «أرتيميس» الأميركي للعودة إلى القمر، ورغم وباء «كوفيد-19» المعروف بـ«كورونا المستجد» الذي تسبب بتعليق أعمال الإنشاء وتجارب صاروخ ومركبة «أرتيميس»، أبدى براينستاين رغبته في رؤية المهمة تمضي قدما، وقال: «علينا إعطاء الأمل للناس. علينا أن نمدهم بأمر يتيح لهم أن يحلموا ويشكل مصدر إلهام ليس لأمتنا فحسب بل للعالم أجمع».