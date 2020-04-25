أميركا الشمالية تبدأ تطبيق «التجارة الحرة الجديدة» مطلع يوليو

الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض بمناسبة توقيع اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية في يناير 2020 . (فرانس برس)

أعلن مكتب الممثل الأميركي للتجارة، روبرت لايتهايزر، أن اتفاقية التجارة الحرة الجديدة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو.

والمعاهدة الجديدة التي تحل مكان اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية «نافتا» الموقعة في 1994 تجمع نحو نصف مليار مستهلك في سوق واحدة. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المصدر نفسه القول إن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ «يمثل بداية فصل تاريخي جديد للتجارة في أميركا الشمالية».

وأُبرمت «اتفاقية الولايات المتحدة- المكسيك- كندا» كما تسميها واشنطن، عندما أجبر الرئيس ترامب كندا والمكسيك على العودة إلى طاولة المفاوضات، مهددا بإلغاء «نافتا» ما لم يتم تحسينها. وكان ترامب ينتقد الاتفاقية السابقة معتبرا أنها تؤدي إلى نقل الوظائف خارج الولايات المتحدة.

وفي نهاية المفاوضات، وقعت الدول الثلاث صيغة مبدئية في نوفمبر 2018، طلب الديموقراطيون الذين يشكلون أغلبية في مجلس النواب، إدخال تعديلات عليها. وأبرمت مكسيكو الاتفاقية في ديسمبر 2019، ثم وقعها الرئيس الأميركي في يناير وصادق عليها برلمان كندا في مارس.

وتتضمن الاتفاقية الجديدة تغييرات في قواعد قطاع صناعة السيارات لتحفيز الوظائف في الولايات المتحدة، وتفرض أجورا أعلى لعمال هذا القطاع المكسيكيين. كما أدخلت تعديلات على التجارة الإلكترونية وحماية الملكية الفكرية وتسوية النزاعات للمستثمرين، وكذلك فرض تشريعات أكثر صرامة في مجال العمل، تتطلب تعديل قوانين في المكسيك.

وقال مكتب الممثل الأميركي للتجارة إن الاتفاقية «ستؤمن مزيدا من الوظائف وإجراءات حماية أقوى للعمل وستوسع الدخول إلى الأسواق وتخلق فرصا جديدة للعمال والمزارعين الأميركيين».

وأكد لايتهايزر أنّ «الأزمة والانتعاش بعد جائحة كوفيد-19 يُظهران أنّه يجب على الولايات المتحدة، اليوم أكثر من أي وقت مضى، أن تسعى إلى زيادة القدرة التصنيعية والاستثمار في أميركا الشمالية». ووصف دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بأنه «خطوة رئيسيّة في إطار هذا الجهد».