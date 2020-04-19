هيئة أميريكة: إيني الإيطالية وافقت على تسوية اتهامات بالفساد بالجزائر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 أبريل 2020, 03:45 مساء

قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إن مجموعة إيني الإيطالية للنفط والغاز وافقت على تسوية اتهامات بخرق قوانين المحاسبة على الفساد نجمت عن قيام وحدة سابقة لها في الجزائر بدفع أموال«بشكل غير ملائم».

وأضافت الهيئة في بيان أن شركة إيني «خرقت كل الملفات والسجلات والقيود المحاسبية الداخلية لقانون اجراءات الفساد الخارجي فيما يتعلق بواقعة دفع أموال بشكل غير ملائم» في الجزائر من قبل وحدتها السابقة، وفقًا لوكالة «رويترز».

ولفتت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إلى أن إيني وافقت على الدخول في تسوية للكف عن خرق بنود القيود ودفع 24.5 مليون دولار عن الأرباح التي جرى الحصول عليها بشكل غير مشروع وكتعويض.

وتتركز القضية حول اتهامات بأن شركة «سايبم» لمقاولات النفط والغاز دفعت لوسطاء نحو 198 مليون يورو لضمان الحصول على عقود تساوي ثمانية مليار دولار مع شركة الطاقة الوطنية الحكومية الجزائرية «سوناطراك».

وبرأت محكمة استئناف إيطالية في وقت سابق من العام الجاري إيني وسايبم من تهمة الفساد، وكانت إيني تملك 43 % من «سايبم» وقت توجيه هذه الاتهامات، وتملك إيني وبنك «كاسا ديبوست اي بريستيتي» الاستثماري وشركة «سايبم» بشكل مشترك.

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