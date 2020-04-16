«رويترز»: اطلعنا على وثيقة تكشف أن الكويت خفضت أسعار النفط الخام

مصفاة الشعيبة جنوب العاصمة الكويتية في 16 أبريل 2016. (أرشيفية: فرانس برس)

أظهرت وثيقة تسعير اطلعت عليها وكالة «رويترز» الخميس أن الكويت خفضت سعر البيع الرسمي لثلاث درجات من النفط الخام التي تبيعها إلى آسيا في مايو.

وحددت الكويت سعر خام التصدير الكويتي لشهر مايو عند 7.80 دولار للبرميل دون متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي انخفاضا 3.15 دولار عن الشهر السابق، كما حددت سعر البيع الرسمي للخام الخفيف الممتاز لشهر مايو عند 7.60 دولار للبرميل دون متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي انخفاضا 4.50 دولار عن الشهر السابق، وفقًا لوكالة «رويترز».

وتحدد سعر البيع الرسمي لخام الخفجي عند 7.80 دولار للبرميل دون متوسط الأسعار المعروضة لخام عمان في بورصة دبي للطاقة وخام دبي على بلاتس بانخفاض 3.05 دولار.

يأتي تقليص سعر البيع الرسمي للكويت بعد أن خفضت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعار البيع لآسيا في مايو.