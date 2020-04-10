مصر تخفض أسعار المواد البترولية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 أبريل 2020, 10:26 مساء
سيارات أمام محطة وقود وسط القاهرة. (الإنترنت)

أعلنت مصر تخفيض أسعار المواد البترولية، بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها.

وبحسب بيان لوزارة البترول اليوم، تقرر تعديل سعر بيع البنزين بأنواعه للمستهلك النهائي ليكون البنزين 95 بسعر 8.50 جنيه للتر، و7.50 جنيه للتر بنزين 92، و6.25 جنيه للتر البنزين 80.

كما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن، وذلك اعتبارا من الساعة 8 صباحا غدا السبت، مع ثبات وعدم تغيير باقي أسعار المنتجات البترولية، وفق البيان.

وأوضحت الوزارة أن اللجنة استعرضت متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة يناير- مارس 2020، مقارنة بالفترة أكتوبر- ديسمبر 2019، أخذا في الاعتبار أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضي بتعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة، على حد سواء.

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