الصين صدرت نحو أربعة مليارات «كمامة» خلال شهر فقط

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أبريل 2020, 11:48 صباحا

أعلنت السلطات الأحد أن الصين باعت منذ بداية مارس نحو أربعة مليارات قناع «كمامات» لدول أجنبية تتصدى لفيروس «كوفيد19» المعروف بكورونا المستجد، مع سعيها إلى تبديد المخاوف حيال نوعية صادراتها من المستلزمات الطبية، ورغم تراجع عدد الإصابات على أراضيها، شجعت بكين المصانع على زيادة إنتاجها من المستلزمات الطبية في وقت تواجه دول أخرى نقصا. وأودى وباء كوفيد-19 بأكثر من 65 ألف شخص في العالم.

وقالت المسؤولة في دوائر الجمارك جين هاي إنه منذ بداية مارس، صدرت الصين إلى أكثر من خمسين بلدا 3.86 مليار قناع و37.5 مليون بزة واقية و16 ألف جهاز تنفس و2.84 مليون جهاز لكشف الإصابات بكورونا، وقدرت قيمة هذه الصادرات بـ10.2 مليون يوان (1.33 مليار يورو).

لكن بعض الدول شكا من نوعية المعدات الطبية الصينية، وفي هذا السياق، أعلنت هولندا في 28 مارس أنها أعادت 600 ألف قناع ضمن شحنة تضم 1.3 مليون وصلت من الصين لأنها لم تستوف معايير النوعية، وردت الصين أن الشركة المصنعة «قالت بوضوح إن الأقنعة ليست للاستخدام الجراحي».

كذلك، أعادت إسبانيا نهاية مارس آلافا من أجهزة الفحص غير الصالحة بعدما وصلتها من شركة صينية لم تحصل على التراخيص المطلوبة، ورد مسؤولون صينيون الأحد على معلومات صحفية تتصل بنوعية المعدات الطبية الصينية، مؤكدين أنها «لا تعكس حقيقة الوقائع».

وقال جيانغ فان المسؤول في وزارة التجارة الصينية «هناك في الواقع عوامل عدة، من مثل إن لدى الصين معايير وعادات استخدام تختلف عن الدول الأخرى. إن استخداما غير ملائم يمكن أن يثير شكوكا حول النوعية».

ويتقاطع هذا التصريح مع ما أدلت به المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا شونيينغ الأسبوع الفائت، علما بأنها طلبت مرارا من وسائل الإعلام الغربية عدم «تسييس القضية أو إثارة ضجة في شأنها»، وقامت الصين بتشديد القواعد المتصلة بتصدير المعدات الطبية الخاصة بفيروس كورونا بحيث تلبي المنتجات المعايير الصينية وتلك التي تعتمدها الدول المستوردة.

وأوضح زانغ كي المسؤول في الإدارة الوطنية المكلفة المعدات الطبية أن بلاده زادت أيضا قدراتها على إجراء فحوص لكشف فيروس «كوفيد-19»، بحيث باتت قادرة على إجراء أكثر من أربعة ملايين فحص يوميا.

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