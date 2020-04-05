الإمارات تضخ 70 مليار دولار لدعم الاقتصاد في مواجهة كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 أبريل 2020, 12:24 مساء

أعلنت الإمارات مضاعفة حزمة الدعم الحكومي المالي لمساعدة اقتصاد الدولة الخليجية على مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، غداة الإعلان عن إجراءات جديدة لوقف انتشاره شملت تقييد الحركة في دبي.

وقال المصرف المركزي على موقعه إنّ «القیمة الإجمالیة لكافة الإجراءات المتعلقة برأس المال والسیولة التي اعتمدھا المصرف المركزي منذ 14 مارس 2020 بلغت 256 ملیار درھم» أي نحو سبعين مليار دولار.

وكانت الإمارات الغنية بالنفط أعلنت الشهر الماضي عن حزمة مساعدات بقيمة 35 مليار دولار شملت كذلك دعما للقطاع المصرفي وتسهيلات في منح القروض وضخ أموال في الأسواق المالية، وسجّلت الإمارات السبت 241 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وهو أعلى معدّل إصابات يتم تسجيلها في الدولة في يوم واحد، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 1505 تعافى منهم 125.

كما أعلنت السلطات عن وفاة شخص السبت ليرتفع عدد الوفيات في الإمارات إلى 10، والإمارات أكثر دول الخليج تأثرا بالفيروس بعد السعودية حيث أصاب 2179 شخصا تعافى منهم 420 وتوفي 29، وشدّدت إمارة دبي القيود التي تفرضها على حركة التنقل السبت، معلنة عن «إجراءات مشدّدة لتقييد حركة الأفراد والمركبات في مختلف انحاء الإمارة على مدار اليوم ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد».

وإمارة دبي، صاحبة أكثر الاقتصادات تنوعا في الخليج، مقصد سياحي عالمي رئيسي إذ يزورها نحو 16 مليون شخص سنويا، ومحطة تجارية مهمة، وموطن لأحد أكبر أسواق العقارات في المنطقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بوابة الوسط» تفتح ملف أول «ريمونتادا» تاريخية ليبية بطلها «التحدي»
رياضة محلية
630 وفاة بـ«كوفيد-19»في نيويورك في حصيلة يومية قياسية
دولى
السفير الأميركي لدى ليبيا لـ«بوابة الوسط»: هذا هو موقف الولايات المتحدة من الوضع...
ليبيا
اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» تحذر من مخاطر الألغام الأرضية في ليبيا.. وتنصح ...
ليبيا
بعثة الاتحاد الأوروبي: الليبيون عليهم إيقاف العنف.. و«كورونا» العدو الأول
ليبيا
الجازوي: تسجيل حالات إصابة عديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا خلال الأيام المقبلة
ليبيا
السعودية: لم ننسحب من صفقة «أوبك+» وموقفنا من النفط الصخري معروف
اقتصاد
«السيطرة على الأمراض» يوصي الأميركيين بارتداء كمامات في الأماكن العامة.. وترامب:...
دولى
4 أعضاء بـ«المركزي» يطالبون بإيقاف الصديق الكبير
ليبيا
مركز إماراتي يجري فحوص «كورونا» للسكان في سياراتهم ويرسل النتيجة عبر رسالة نصية
عربى
بأمر ملكي.. الحكومة السعودية تتحمل 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص
عربى
«المركزي» يرد على بيان «الرئاسي» بدعوة مؤسسات الدولة كافة لـ«توحيد جهودها» في ...
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شربوا الكحول للوقاية من «كورونا».. فماتوا