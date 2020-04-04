رويترز: اجتماع «أوبك+» الافتراضي لن ينعقد الإثنين

قال مصدران في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، اليوم السبت، إن الاجتماع الافتراضي الطارئ للدول المصدرة للنفط وحلقائها «أوبك +» لن ينعقد بعد غدٍ الإثنين.

ونقلت وكالة «رويترز» عن المصدرين، أنهما رجحا تأجيل الاجتماع إلى الثامن أو التاسع من أبريل الجاري للسماح بمزيد الوقت للتفاوض بين منتجي النفط حول الحد من إمدادات الخام.

وأمس الجمعة، قال مصدر في فيينا لوكالة «فرانس برس»، إن اجتماعًا عبر الفيديو سيُعقد الإثنين، إثر دعوة السعودية التي تخوض حربًا حول الأسعار مع روسيا، أمس الخميس، إلى اجتماع عاجل للوصول إلى «اتفاق عادل يعيد التوازن» إلى أسواق الخام.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، أنه ينظر في مسألة خفض الإنتاج اليومي العالمي للنفط بنحو 10 ملايين برميل، لتحقيق التوازن في الأسواق، بعد دعوة وجهها الرئيس الأميركي لوقف حرب الأسعار بين السعودية وروسيا.