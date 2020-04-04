رويترز: اجتماع «أوبك+» الافتراضي لن ينعقد الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 أبريل 2020, 11:32 صباحا

قال مصدران في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، اليوم السبت، إن الاجتماع الافتراضي الطارئ للدول المصدرة للنفط وحلقائها «أوبك +» لن ينعقد بعد غدٍ الإثنين.

ونقلت وكالة «رويترز» عن المصدرين، أنهما رجحا تأجيل الاجتماع إلى الثامن أو التاسع من أبريل الجاري للسماح بمزيد الوقت للتفاوض بين منتجي النفط حول الحد من إمدادات الخام.

وأمس الجمعة، قال مصدر في فيينا لوكالة «فرانس برس»، إن اجتماعًا عبر الفيديو سيُعقد الإثنين، إثر دعوة السعودية التي تخوض حربًا حول الأسعار مع روسيا، أمس الخميس، إلى اجتماع عاجل للوصول إلى «اتفاق عادل يعيد التوازن» إلى أسواق الخام.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، أنه ينظر في مسألة خفض الإنتاج اليومي العالمي للنفط بنحو 10 ملايين برميل، لتحقيق التوازن في الأسواق، بعد دعوة وجهها الرئيس الأميركي لوقف حرب الأسعار بين السعودية وروسيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«السيطرة على الأمراض» يوصي الأميركيين بارتداء كمامات في الأماكن العامة.. وترامب:...
دولى
مركز إماراتي يجري فحوص «كورونا» للسكان في سياراتهم ويرسل النتيجة عبر رسالة نصية
عربى
بأمر ملكي.. الحكومة السعودية تتحمل 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص
عربى
«المركزي» يرد على بيان «الرئاسي» بدعوة مؤسسات الدولة كافة لـ«توحيد جهودها» في ...
ليبيا
ليبيا تسجل أول حالة وفاة بـ«كورونا»
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل المجاهد الورع الشيخ محمود حسين بوهدمة
ثقافة وفن
ترامب يحصل على لقب «الأكثر حماقة» في أميركا خلال أزمة «كورونا»
دولى
«إبادة أمة.. والقادم أعظم».. «فرانس برس» ترصد حصاد عام على حرب العاصمة
ليبيا
الرئيس بوتين يعلن شهر أبريل عطلة مدفوعة الراتب
دولى
الرئاسي يصدر بيانا بالدعوة لاجتماع عاجل لمجلس إدارة «المركزي»
ليبيا
وفاة طفل بريطاني عمره 13 عاما جراء إصابته بـ«كورونا»
دولى
«الدواء الأوروبية» تحذر من استخدام أدوية الملاريا لعلاج «كورونا»
دولى
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لعبة جديدة لمحاربة فيروس «كورونا» حول العالم