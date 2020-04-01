شركة «هواوي»: سجلنا نموا قويا.. ونواجه عاما صعبا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أبريل 2020, 11:23 صباحا

أعلنت شركة «هواوي»أنها حققت نموا قويا في عملياتها العالمية في 2019 رغم الحملة الأميركية لعزلها، إلا أن الشركة الصينية العملاقة حذرت من أنها تستعد لمواجهة «أصعب عام لها»، وجاء هذا التحذير نتيجة العقوبات الأميركية الصارمة وانتشار وباء فيروس «كورونا».

وذكرت «هواوي»، أكبر شركة في العالم للتزويد بمعدات التشبيك والاتصالات وثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية بعد «سامسونغ»، أن عائدات الشركة زادت بنسبة 19.1% العام الماضي لتصل إلى 858 مليار يوان (120 مليار دولار)، وهي نفس نسبة النمو التي حققتها في 2018، إلا أن الأرباح الصافية ارتفعت العام الماضي بنسبة 5.6%، مقارنة مع 25% في 2018 نتيجة العقوبات الأميركية.

وقال الرئيس التنفيذي الدوري للشركة إيريك شو، إنه «بعد إضافة هواوي إلى قائمة العقوبات الأميركية في 16 مايو كان علينا زيادة الاستثمار في البحث والتطوير لإصلاح الفجوات»، وصرح في مؤتمر صحفي، الثلاثاء: «فجأة، لم يعد عدد كبير من الموردين قادرين على تزويدنا، وكان علينا إعادة بناء سلسلة التوريد الخاصة بنا».

وتابع إيريك شو قائلا: «في ظل هذه الظروف، كان من المستحيل بالنسبة لنا أن نستمر في الحفاظ على معدل نمو مرتفع في صافي أرباحنا كما في 2017 و2018»، لكنه أشار إلى أن أداء الشركة كان قويا «على الرغم من الضغوط الخارجية الهائلة»، ومع ذلك، حذر من أن 2020 سيكون «أصعب عام» للشركة، لأنها ستخضع لقائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات لعام كامل.

وأكد أنه رغم أن الشركة كان لديها مخزونات كبيرة تلبي احتياجات العملاء في العام الماضي، إلا أن هذه المخزونات أصبحت منخفضة، وسيكون 2020 «اختبارًا لبرنامج استمرارية التوريد لشركة هواوي»، وقال شو إنه إضافة إلى ذلك، يتعين على الشركة أن تتصدى لوباء فيروس «كورونا» الذي تسبب في تدهور اقتصادي عالمي واضطراب مالي وتباطؤ في الطلب في السوق، مضيفًا: «أنه سيكون من الصعب التكهن بتوقعات الشركة للعام بأكمله في الوقت الحالي».

وتشتبه الولايات المتحدة في أن معدات «هواوي» تحتوي على ثغرات أمنية تسمح للصين بالتجسس على حركة الاتصالات العالمية، لكن الشركة نفت هذا الاتهام مرارا، وقالت إن واشنطن لم تقدم أي دليل على هذا الادعاء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب عن مستقبل «كورونا» في أميركا: أيام صعبة مقبلة
دولى
هل يضحي يوفنتوس برونالدو لمواجهة أزمة «كورونا»؟
رياضة عالمية
القبلاوي: تسكين 2875 مواطنا من العالقين في إسطنبول
ليبيا
اليونان: رئيس الحكومة يدعو الوزراء والنواب لتقديم نصف رواتبهم لمكافحة فيروس ...
دولى
الهيئة الفرنسية للأدوية تحذر من «آثار جانبية خطيرة» لعلاجات «كوفيد-19»
دولى
«كارثة مميتة» في بريطانيا.. شحنة أجهزة لفحص «كورونا» تحمل الفيروس نفسه
دولى
زيدان أنقذ بيل من «كورونا» الصين فهل يبيعه مع رودريغيز هذه المرة؟
رياضة عالمية
ميركل تفضل العمل من منزلها رغم ثبوت عدم إصابتها بـ«كورونا»
دولى
كيف تضررت اقتصادات الدول النامية من فيروس «كورونا المستجد؟».. تقرير أممي يجيب
اقتصاد
«صحة الموقتة» تحذر من ظاهرة رمي القفازات والكمامات الطبية على الطرقات
ليبيا
«حرب أسعار النفط» بين الرياض وموسكو.. ماذا سيحدث في أبريل؟
اقتصاد
مركز مكافحة الأمراض يعلن 5 إصابات جديدة بـ«كورونا»
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السعودية لمسلمي العالم: تريثوا قبل إبرام عقود الحج والعمرة