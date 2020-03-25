الاتفاق على خطة بـتريليوني دولار لتحفيز الاقتصاد الأميركي في مواجهة كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 مارس 2020, 09:46 صباحا
مشهد عام للكابيول هيل (مقر الكونغرس) في واشنطن، 24 مارس 2020 (فرانس برس)

توصل مجلس الشيوخ الأميركي مع البيت الأبيض إلى اتفاق حول خطة بقيمة تريليوني دولار لتحفيز الاقتصاد الأميركي وملايين المواطنين المتضررين من أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ في تصريح صباح اليوم الأربعاء: أخيرا لدينا اتفاق، منوها بـ«مستوى الاستثمار (الكبير) في أمتنا في زمن الحرب».

ولا يزال يتعين على مجلس الشيوخ ومجلس النواب المصادقة على القانون قبل إرساله للرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ترامب يدعو لتحرك فوري وإنقاذ العمال
وتشكل هذه الخطة التي تجري مفاوضات حولها بين أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين أيضا أوسع إجراءات لإنعاش الاقتصاد يتم إقرارها دفعة واحدة من قبل الكونغرس.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعا صباح أمس الثلاثاء الكونغرس إلى «التحرك فورا». وكتب في تغريدة «بقدر ما يطول الأمر بقدر ما سيكون من الصعب إعادة إطلاق الاقتصاد وسيعاني عمالنا».

وأوضح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كادلو مساء الثلاثاء أن هذه الخطة ستمثل أكبر برنامج للمساعدة يخصص للاقتصاد الواقعي في تاريخ الولايات المتحدة.

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