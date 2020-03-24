ملياردير صيني يقدم مساعدات لعدد من الدول الأفريقية

الملياردير الصيني ومؤسس موقع «علي بابا» للتسوق، جاك ما. (الإنترنت)

قدم الملياردير الصيني ومؤسس موقع «علي بابا» للتسوق، جاك ما، مساعدات لعدد من الدول الأفريقية من بينها السودان لمواجهة وباء «كوفيد-19» المعروف بكورونا المستجد.

ووصلت إلى مطار الخرطوم طائرة شحن تحمل معونات طبية وفنية تشمل معدات وأجهزة طبية إضافة إلى محاليل اختبار معملي وأقنعة وجه ومعقمات وقفازات أيادي، حيث يعاني السودان مثله مثل معظم البلدان الأفريقية نقصا حادا في التجهيزات الطبية ومعدات العناية المكثفة وغيرها من المعينات اللازمة لرعاية المصابين بفيروس كورونا خصوصا كبار السن أو أولئك الذين يعانون أمراضا مزمنة.

وفي وقت سابق أعلن جاك ما أنه سيقدم لعدد من الدول الأوروبية والآسيوية بأكثر من 4 ملايين قناع للوجه ومئات الآلاف من أجهزة ومحاليل اختبار وباء «كورونا» لمساعدة الدول الأكثر تضرراً بالمرض مثل إيطاليا وإسبانيا وكوريا الجنوبية واليابان على الوفاء بالمتطلبات اليومية لمواجهة الفيروس.