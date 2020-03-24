أسعار النفط تنتعش وترتفع أكثر من دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 مارس 2020, 01:40 مساء

ارتفعت أسعار النفط نحو 4%، يوم الثلاثاء، على أمل أن تتوصل الولايات المتحدة قريبًا إلى اتفاق بشأن حزمة مساعدات بقيمة تريليوني دولار، مما قد يخفف الأثر الاقتصادي لفيروس «كورونا»، وهو ما يدعم بدوره الطلب على النفط.

وقال المحلل بشركة السمسرة «أواندا»، إدوارد مويا، لوكالة «رويترز» الثلاثاء إن «النفط يرتفع، ويرجع ذلك بصفة أساسية لضعف الدولار نتيجة إجراءات غير مسبوقة لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي».

وأضاف: «سيظل مستوى تذبذب خام غرب تكساس الوسيط مرتفعًا، وينبغي ألا يتفاجأ المتعاملون إذا تبددت موجة الصعود في نهاية المطاف».

وأعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي «البنك المركزي الأميركي» مجموعة برامج استثنائية لدعم الاقتصاد الذي يعاني جراء قيود على التجارة التي يقول علماء إنها لازمة لإبطاء تفشي فيروس «كورنا».

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 1.05 دولار للبرميل ما يعادل 3.9% إلى 28.08 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.20 دولار، ما يوازي 5.1% إلى 24.56 دولار.

وفيما استمر تعثر حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة تريليوني دولار في مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الإثنين، بسبب خلاف بين المشرعين حول بنودها، أبدى وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين ثقته في التوصل لاتفاق قريبًا.

ودفعت حزمة التحفيز المتوقعة الدولار للهبوط. وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات 0.5% يوم الثلاثاء.

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