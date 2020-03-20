توقعات بانخفاض الطلب على النفط أكثر 10% مع تزايد حالات الحجر الصحي في أميركا

حقل نفط في السعودية، (أرشيفية: الإنترنت)

قالت شركة «فيتول»، أكبر شركة لتجارة النفط في العالم، اليوم الجمعة، إن الطلب العالمي على النفط قد ينخفض بأكثر من 10%، بسبب عمليات الحجر الصحي المنتشرة في أنحاء أوروبا لمكافحة تفشي فيروس «كورونا»، وكذلك بفعل إجراءات في الولايات المتحدة.

لكن رئيس الأبحاث بالشركة، جيوفاني سيريو، قال إن الانخفاض سيكون أكبر بكثير إذا أدى الفيروس إلى عمليات عزل في الولايات المتحدة أكبر مستهلك في العالم للنفط، حسب وكالة «رويترز».

غير أن أسعار النفط تعافت اليوم الجمعة، بعد جلسة حققت فيها مكاسب كبيرة، بفضل تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تحدث فيها عن احتمالية تدخله لوقف حرب الأسعار القائمة حاليا بين السعودية وروسيا.

واستفاد النفط من الإعلان عن خطط للولايات المتحدة لشراء ما يصل إلى 30 مليون برميل من النفط الخام لمخزونات الطوارئ بحلول نهاية يونيو المقبل، فيما أوردت تقارير أن الجهات التنظيمية في أكبر ولاية منتجة للنفط في البلاد وهي تكساس تتجه لكبح الإنتاج، حسب وكالة «رويترز».