تداعيات فيروس كورونا تهدد أميركا بنسبة بطالة تصل إلى 20%

الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الإحاطة الإعلامية اليومية في البيت الأبيض، 18 مارس 2020 (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أنّ فرضية وصول نسب البطالة إلى 20% في الولايات المتحدة بسبب تداعيات الوباء العالمي لفيروس كورونا المستجد، تتعلق فقط بـ«أسوأ السيناريوهات».

وكان وزير الخزانة ستيفن منوتشين أشار الثلاثاء إلى هذه النسبة لدى حديثه أمام أعضاء الكونغرس من أجل إقناعهم بدعم خطة الحوافز التي قدّمتها إدراة ترامب، بحسب «فرانس برس»

«بعيدة جدا»

وفي حال وصول نسب البطالة إلى 20%، فإنّ ذلك يعني ضعف النسبة التي عرفتها الولايات المتحدة في 2009 إثر الأزمة المالية، ويعني أيضاً أكثر بنحو ستة أضعاف من النسبة الحالية 3,5%.

وشدد الرئيس الأميركي على أنّ بلاده «بعيدة جداً» عن تلك النسب. كما أعلن ترامب «تعليق» عمليات الإخلاء وحالات الرهن العقاري. وقال إنّ «وزارة الإسكان ستأتي بإغاثة فورية للمستأجرين والملّاك عبر تعليق كل عمليات الإخلاء وحالات الرهن العقاري حتى نهاية أبريل».

