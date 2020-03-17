السويد تكشف خطة بقيمة 28 مليار يورو لدعم الاقتصاد

وزيرة المالية السويدية ماغدالينا أندرسون. (الإنترنت)

كشفت الحكومة السويدية خطة بقيمة 28 مليار يورو لدعم الاقتصاد في مواجهة فيروس «كوفيد-19» المعروف بـ«كورونا المستجد» الذي تتزايد تداعياته على الحركة الاقتصادية في البلاد والعالم أجمع.

وقالت وزيرة المالية ماغدالينا أندرسون، خلال مؤتمر صحفي في ستوكهولم، إن «هذا وضع فريد تمامًا بالنسبة للاقتصاد السويدي»، وفقًا لما نقلته قناة «العربية».

وأضافت: «بهذا الإعلان، نريد أن نسمح لأكبر عدد ممكن من الشركات بالبقاء على قيد الحياة خلال هذه الأزمة»، موضحة أنه بـ«موجب الخطة ستتولى الدولة دفع حصة أكبر من أجور الأشخاص الذين يجري تسريحهم موقتًا بسبب تراجع أعمال أرباب عملهم. وكذلك يمكن للشركات، بموجب الخطة، أن ترجئ دفع ضرائبها».

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في السويد 1059 حالة بينها ست وفيات. وأوصت السلطات الإثنين سكان العاصمة ستوكهولم بالعمل من منازلهم إذا أمكنهم ذلك، وناشدت مَن تزيد أعمارهم على 70 عامًا الحد قدر الإمكان من تنقلاتهم واختلاطهم بآخرين.