تراجع أرباح مجموعة «دايملر» لصناعة سيارات «مرسيدس»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 مارس 2020, 04:32 مساء

تراجعت أرباح مجموعة «دايملر» الألمانية لصناعة السيارات، إذ انخفض صافي الربح خلال العام الماضي إلى 2.4 مليار يورو، وفق ما أعلنته إدارة المجموعة اليوم الأربعاء في مدينة شتوتغارت جنوب غرب البلاد.

ولفتت «دايملر» في بيان لها أن المجموعة تكبدت تكاليف عالية جراء الإجراءات الحكومية والقانونية التي تم اتخاذها بحق سيارات الديزل من «مرسيدس بنز»، كما أن المجموعة قامت باستدعاء وسائد تاكاتا الهوائية، وهو ما أدى في النهاية إلى تقلص في الأرباح السنوية، وفقًا لـ«يورو نيوز».

وتمكنت «دايملر»العام الماضي من زيادة إيراداتها بنسبة 3% لتصل إلى 172.7 مليار يورو، لعديد الأسباب من بينها المبيعات العالية لعلامة «مرسيدس بنز».

وكانت «دايملر» ذكرت العام الماضي أنها تعتزم شطب أكثر من 10 آلاف وظيفة في مختلف أنحاء العالم لخفض تكاليف العمالة بمقدار 1.4 مليار يورو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إنتاج ليبيا انهار إلى 155 ألف برميل يوميا في فبراير وأسعار النفط مرشحة لـ 45 ...
ليبيا
«فرانس برس»: بعد 55 عاما على اختفاء المهدي بن بركة لا تزال نفس الأسئلة عالقة
عربى
بالصور: 315 طالبا بأبوسليم يشاركون في سباق دراجات
ليبيا
الإمارات تقرر تعطيل الدراسة لمدة شهر لمواجهة فيروس «كورونا»
دولى
«لوموند»: استقالة سلامة إفلاس للأمم المتحدة والليبيين
ليبيا
برعاية روسية..النفط الليبي «متنفس سوري» في الصراع مع تركيا وأميركا
ليبيا
كورونا قد يصبح «مرضا دائما»
طب وصحة
دمار وأضرار كبيرة بسبب زوابع عنيفة تضرب ولاية تينيسي الأميركية (فيديو)
دولى
مالك «قطيع الجمال» ينفي سرقة بعضها في جنزور
ليبيا
استطلاع: «فيسبوك» يتمتع بنفوذ مفرط
علوم وتكنولوجيا
باشاغا: استقالة غسان سلامة ستصعب الأمور في ليبيا
ليبيا
غوتيريس سيناقش مع سلامة «ضمان انتقال سلس لعدم خسارة ما تحقق»
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب تجبرك على غسل الملابس الجديدة