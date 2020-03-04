تراجع أرباح مجموعة «دايملر» لصناعة سيارات «مرسيدس»

تراجعت أرباح مجموعة «دايملر» الألمانية لصناعة السيارات، إذ انخفض صافي الربح خلال العام الماضي إلى 2.4 مليار يورو، وفق ما أعلنته إدارة المجموعة اليوم الأربعاء في مدينة شتوتغارت جنوب غرب البلاد.

ولفتت «دايملر» في بيان لها أن المجموعة تكبدت تكاليف عالية جراء الإجراءات الحكومية والقانونية التي تم اتخاذها بحق سيارات الديزل من «مرسيدس بنز»، كما أن المجموعة قامت باستدعاء وسائد تاكاتا الهوائية، وهو ما أدى في النهاية إلى تقلص في الأرباح السنوية، وفقًا لـ«يورو نيوز».

وتمكنت «دايملر»العام الماضي من زيادة إيراداتها بنسبة 3% لتصل إلى 172.7 مليار يورو، لعديد الأسباب من بينها المبيعات العالية لعلامة «مرسيدس بنز».

وكانت «دايملر» ذكرت العام الماضي أنها تعتزم شطب أكثر من 10 آلاف وظيفة في مختلف أنحاء العالم لخفض تكاليف العمالة بمقدار 1.4 مليار يورو.