أسعار النفط تستقر وتتجه لتحقيق مكسب أسبوعي

مصفاة للنفط. (أرشيفية: الإنترنت).

حققت أسعار النفط استقرارا اليوم الجمعة، لكنها تتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في ستة أسابيع بفعل افتراض أن منتجين كبارا سينفذون تخفيضات أكبر للإنتاج لتخفيف أثر تباطؤ الطلب من الصين.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي (برنت) بمقدار سنت إلى 56.35 دولار للبرميل، بعد أن ربحت 1% في الجلسة السابقة، وفق وكالة «رويترز».

وخام «برنت» مرتفع 3.4% في الأسبوع وهو أول صعود منذ الأسبوع المنتهي في العاشر من يناير الماضي.

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وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أربعة سنتات إلى 51.46 دولار للبرميل. وزاد الخام القياسي 0.5% أمس الخميس، وهو مرتفع 2.2% حاليا في الأسبوع.

وقال محلل السوق لدى أواندا في نيويورك إدوارد مويا: «يبدو أن أسعار النفط تستقر هذا الأسبوع بفضل تفاؤل بأن (أوبك+) ستفعل كل ما يلزم مجددا لتقليص الإنتاج وبفضل الأمل في أن ذروة فيروس كورونا تقترب».

وانخفضت أسعار الخام نحو 20% منذ يناير الماضي مع مخاوف من انخفاض كبير في طلب الوقود في الصين، في الوقت الذي تسببت فيه إجراءات الحجر الصحي في البلاد لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» في عرقلة النشاط الاقتصادي.

وردا على تراجع الطلب، تدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون حلفاء خفض الإنتاج بما يصل إلى 2.3 مليون برميل يوميا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس، الخميس، إن الطلب على النفط في الربع الأول من 2020 يتجه للانخفاض بالمقارنة مع ما كان عليه قبل عام وذلك للمرة الأولى منذ الأزمة المالية في 2009 بسبب تفشي فيروس «كورونا» في الصين.