1.36 مليار يورو خسائر «إيرباص» في 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 فبراير 2020, 09:00 صباحا
طائرة تابعة مجموعة «إيرباص»، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت مجموعة «إيرباص»، الخميس، خسائر صافية بقيمة 1.36 مليار يورو في العام 2019، خصوصا بسبب غرامات قيمتها 3.6 مليار يورو في قضية فساد وأعباء جديدة بـ1.2 مليار لبرنامج تطوير طائرة شحن عسكرية من طراز «أي 400 إم».

وباستثناء تلك العناصر، سجلت الشركة الأوروبية لصناعة الطائرات أرباحا مرتبطة بأنشطتها بقيمة 6.9 مليار يورو، وتتوقع المجموعة تسليم «نحو 880 طائرة تجارية» في العام 2020 مقابل 863 طائرة في العام 2019، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لـ«إيرباص» غيوم فوري قوله إن هذه النتائج «تعكس الاتفاقات النهائية المبرمة مع السلطات لإغلاق تحقيقات الامتثال وكلفة مرتبطة بمراجعة توقعاتنا لعقود تصدير لطائرة إيه 400 إم».

وفي 31 يناير، أبرمت «إيرباص» اتفاقا مع السلطات القضائية الفرنسية والبريطانية والأميركية لتفادي ملاحقات في قضية فساد على هامش إبرام عقود لقاء دفع غرامات قيمتها 3,598 مليار يورو. وذكرت الشركة أن عقود شراء طائرات تجارية ارتفعت إلى 768 مقابل 747 عقدا في العام 2018.

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