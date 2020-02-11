الذهب يسجل أعلى مستوى له منذ انتشار كورونا

ارتفعت أسعار الذهب، إلى أعلى مستوى لها في أسبوع مع سعي المستثمرين إلى التماس الأمان وسط مخاوف بشأن الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا الذي يتزايد عدد ضحاياه.

وقال مايكل مكارثي، كبير محللي السوق في «سي.ام.سي ماركتس»، مازال هناك «قدر كبير من عدم اليقين فيما يتعلق بأثر الفيروس، ونرى تناميا في الوفيات والإصابات، العواقب الاقتصادية ما زالت غير واضحة، إذا كان الأمر كذلك، فسنظل نرى دعما معقولا للذهب».

لكنه كبير محللي السوق في «سي.ام.سي ماركتس» رأى أن «ارتفاع أسعار المنتجين والمستهلكين في الصين في يناير أضر قليلا بالذهب».

وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 1574.87 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول مرتفعا 0.4 % عن مستواه في بداية الجلسة، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى له منذ الرابع من فبراير عند 1576.76 دولار، وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.4% ليسجل عند التسوية 1579.50 دولار للأوقية. وفقا لوكالة «رويترز».

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاديوم 1.3% إلى 2346.20 دولار للأوقية، بينما صعدت الفضة 0.7 % إلى 17.80دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.3% إلى 961.92 دولار للأوقية.