أول تراجع سنوي في عدد ركاب مطار دبي

طائرة تابعة لشركة الطيران الإماراتية. (أرشيفية: الإنترنت).

انخفض عدد الركاب الذين يستقبلهم مطار دبي في العام 2019 بنسبة 3.1% عن العام السابق ليسجل المطار أول تراجع سنوي في حركة السفر، حسبما ذكرت وكالة «رويترز»، اليوم الأربعاء.

واستقبل «دبي»، أكثر مطارات العالم ازدحاما بالمسافرين الدوليين، 86.4 مليون مسافر في العام 2019. وقال الرئيس التنفيذي للمطار بول جريفيث إن العوامل التي قادت للتراجع تشمل إغلاق مؤقت لمهبط وانهيار «جت إيروايز» الهندية ومنع طائرات «بوينغ 737 ماكس» من التحليق عالميا. وأضاف أن المطار خسر نحو 3.2 مليون مسافر محتمل جراء ذلك.

وتعد دبي وجهة رائجة لشركات طيران هندية مثل «جت»، كما أن شركة «فلاي دبي» التي تتخذ من المطار مقرا لها عميل رئيسي للطائرة «ماكس».

وتراجعت عمليات هبوط وإقلاع الطائرات 8.6 % إلى 373 ألفا و 261 خلال 2019 بينما زاد متوسط عدد المسافرين لكل رحلة بنسبة 5.8 % إلى 239 راكبا.

وزادت حركة المسافرين بنسبة 1.3% في الربع الأخير من العام الماضي إلى 21.9 مليون واستقبل المطار 7.2 مليون مسافر شهريا على مدار العام.

ومن المرجح أن تتأثر حركة السفر في الربع الأول من العام الجاري بتفشي فيروس كورونا في الصين مما أدى لفرض قيود على السفر وتعليق رحلات من وإلي ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وعلقت الإمارات جميع رحلات المسافرين من وإلى البر الرئيسي للصين باستثناء بكين منذ الخامس من فبراير.