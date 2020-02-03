اكتشاف حقل غاز طبيعي بالإمارات

اكتشفت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» حقلا للغاز الطبيعي بين إمارتي أبوظبي ودبي، بمخزون يقدر بـ80 تريليون قدم مكعبة، حسبما أعلنت وكالة أنباء الإمارات «وام»، الاثنين، ويقع الحقل المكتشف في المنطقة الواقعة بين جبل علي وسيح السديرة، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في حسابه على موقع «تويتر»، إنه «شهد مع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، توقيع اتفاقية بين شركتي أدنوك ودوساب لتطوير أحد أكبر حقول الغاز المكتشفة بين إمارتي أبوظبي ودبي»، لافتًا أن احتياطات الحقل «تبلغ 80 تريليون قدم مكعبة»، وأطلق عليه اسم «مشروع جبل علي».

يذكر أن مؤسسة قطر للبترول تزود دولة الإمارات العربية المتحدة بالغاز القطري عبر خط أنابيب تحت سطح البحر، حيث تدير خط الأنابيب وتمتلكه شركة «دولفين للطاقة» ويبلغ طوله 364 كيلومتراً ويمتد من رأس لفان في قطر إلى أبوظبي في الإمارات، وصولاً إلى سلطنة عمان.

وتبلغ حصة حكومة أبو ظبي في ملكية الخط 51% بينما تتقاسم كل من شركتا أوكسيدنتال الأميركية وتوتال الفرنسية الحصة الباقية، ويحمل خط الأنابيب نحو ملياري قدم مكعبة من الغاز القطري يومياً، وهو ما يمثل نحو 30% من احتياجات الإمارات من الطاقة.