دراسة أميركية: «المهارات الاجتماعية» تمنح النساء فرصة للنمو الوظيفي السريع

امرأة عاملة في أحد مراكز أمازون في نيويورك سيتي، 5 فبراير 2019 (أ ف ب)

لا يزال معدّل مشاركة النساء في سوق العمل في الولايات المتحدة منخفضاً جدّاً بالمقارنة مع معدّل مشاركة الرجال، إلّا أن فجوة الأجور بين الجنسين تراجعت بشكل كبير بين العامين 1980 و2018.

وأشار معدّ دراسة نشرها «مركز بيو للأبحاث» الأميركي المستقل، إلى أن المكاسب التي حقّقتها النساء في أجورهن أتت من النموّ السريع في الوظائف التي تتطلّب مهارات «اجتماعية» وتخصصا نسائيا، بحسب «فرانس برس».

ففي أقل من 40 عاماً، ارتفع متوسّط الأجر في الساعة للنساء بنسبة 45 % من 15 إلى 22 دولاراً، في مقابل زيادة بنسبة 14 % في أجور الرجال من 23 إلى 26 دولاراً. وقال معدّ الدراسة إن «التواجد المتزايد للنساء في المهن التي تتطلّب مهارات عالية ساهم في نموّ أجورهن بشكل سريع خلال العقود الأخيرة، وفي انحسار فجوة الأجور بين الجنسين».

في الواقع، تتمثّل النساء بشكل أفضل في الوظائف التي تتطلّب «مهارات اجتماعية» مثل التوجيه والإرشاد والتجارة والمعالجة، وأيضاً التي تتطلّب «مهارات أساسية» مثل علماء النفس العصبي وأساتذة العلوم والحقوق والمحامين والقضاة، وهي وظائف نمت سريعاً خلال هذه الفترة.

ويعيد الباحث فجوة الأجور بين الجنسين إلى عوامل متنوّعة، منها قابل للقياس مثل المهارات المهنية والمستوى التعليمي والخبرة المهنية والعضوية في النقابات وساعات العمال، وبعضها الآخر غير قابل للقياس مثل التمييز وشبكة العلاقات المهنية والمسؤوليات المرتبطة بالأمومة والرعاية المنزلية.

إلى ذلك، تبيّن إحصاءات وزارة العمل الأميركية أن فجوة الأجور بين الجنسين تراجعت في العام 2018، إلّا أن مشاركة النساء في القوى العاملة بين سن الخامسة والعشرين والرابعة والخمسين لم تصل سوى إلى 75,3 % في مقابل 89 % للرجال. ويعود ذلك ربّما إلى استبعاد الأمّهات من سوق العمل في الولايات المتّحدة بسبب عجزهن عن توفير الحضانة المناسبة لأطفالهن.