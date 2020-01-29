مبيعات مجموعة «LVMH» للسلع الفاخرة تجاوزت 50 مليار يورو

أعلنت مجموعة «LVMH» الفرنسية للسلع الفاخرة، الثلاثاء، تسجيلها مبيعات قياسية للعام 2019 تتخطى 50 مليار يورو، مضيفة أنها ستعمل على تعزيز ريادتها في السوق العالمية، وقالت المجموعة، الأولى على الصعيد العالمي في مبيعات التجزئة للمنتجات الفاخرة، إن ربحها الصافي ازداد 13% مقارنة مع العام 2018.

وأعلن رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمجموعة برنار أرنو في بيان، بـ«إمكاننا التعويل على قوة علاماتنا التجارية ومرونة فرق عملنا لكي نعزز، لمرة جديدة في 2020، ريادتنا في عالم المنتجات عالية الجودة»، وسجلت المجموعة مبيعات بـ53.7 مليار يورو، في نمو سنوي يقدر بـ15%، مضيفًا: «سنبقى حذرين ومركزين على أهدافنا من أجل التقدم في ظل مناخ مزدهر لا يزال غامضًا في 2020».

وأشارت المجموعة إلى نمو أعمالها في أوروبا والولايات المتحدة، لافتة إلى أن النتائج كانت أيضًا قوية في آسيا «رغم ظروف صعبة في هونغ كونغ في النصف الثاني من 2019».