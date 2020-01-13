توقيع عقود استثمار بين الإمارات وإندونيسيا بقيمة 23 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 يناير 2020, 05:26 مساء
الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو وولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد، مطار جاكرتا الدولي، 24 يوليو 2019 (أ ف ب)

أعلنت إندونيسيا الاثنين أنها أبرمت مع الإمارات صفقات استثمارية بقيمة 23 مليار دولار بينها اتفاقيات في قطاع الطاقة ومشاريع البنى التحتية.

وبحسب «فرانس برس»، سيتم تنفيذ الاستثمارات من خلال صندوق ثروة سيادي إندونيسي جديد تم انشاؤه ليشارك فيه كذلك «سوفتبنك» الياباني و«شركة التنمية المالية الدولية» الأميركية، وفق ما ذكرته الحكومة دون الكشف عن تفاصيل.

وتشمل الاستثمارات نحو عشر صفقات تم التوقيع عليها بعد اجتماع بين الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو وولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد في أبوظبي خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب ما صرح ويدودو على مواقع التواصل الاجتماعي. كما تشمل اتفاقا بقيمة 12,6 مليار دولار بين شركة الطاقة الحكومية الإندونيسية «بيرتامينا» وشركة بترول أبوظبي الوطنية لتطوير مصنع للبتروكيماويات في جاوا الغربية، بحسب وزارة الخارجية الإندونيسية.

استثمارات أخرى
وبين الاستثمارات الأخرى صفقات في الموانئ والطاقة المتجددة والزراعة. وصرح الرئيس الإندونيسي أنه سيركز خلال فترة ولايته الثانية على استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية لبلاده، صاحبة أكبر اقتصاد في جنوب شرق أسيا، والاستمرار في مشاريع البنى التحتية البالغة كلفتها مليارات الدولارات.

وذكرت جاكرتا ان الاتفاقيات يمكن أن تشمل استثمارا في العاصمة الجديدة التي تخطط اندونيسيا لبنائها على جزيرة بورنيو بدلا من جاكرتا المكتظة التي تعتبر واحدة من أسرع المدن غرقاً في العالم. وصرح وزير تنسيق الشؤون البحرية والاستثمارات لوهوت باندجايتان ان جاكرتا طلبت من الشيخ محمد بن زايد أن يكون مستشارا لتطوير العاصمة الجديدة.

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