كندا تقول إنها «قد تسلم» المديرة المالية لـ«هواوي» إلى واشنطن

العلمان الكندي والصيني في بكين، 05 ديسمبر 2017 (أ ف ب)

قالت وزارة العدل الكندية إن المديرة المالية لشركة هواوي الصينية مينغ وانتشو الموقوفة في كندا بطلب من الولايات المتحدة، قد تسلم إلى هذا البلد، لأن الجرائم المنسوبة إليها منصوص عليها في قوانين كلا البلدين، وفق وثائق نشرت الجمعة.

وحسب «فرانس برس»، من المقرر أن تبدأ جلسة المحاكمة للبت بترحيل مينغ التي أوقفت أواخر 2018، في 20 يناير أمام محكمة في فانكوفر. وتخصص الجلسة لمناقشة مسألة «التجريم المزدوج»، إذ حتى يتم ترحيل مينغ وانتشو إلى الولايات المتحدة، يجب أن تكون ملاحقة بتهم ينص عليها أيضا القانون الكندي.

وتتهم الولايات المتحدة المديرة المالية لـ«هواوي» بخرقها الحظر المفروض على إيران، عبر الكذب على مصرف «إتش إس بي سي» حول علاقة هواوي مع سكاي كوم، وهو فرع من فروع هواوي، يبيع معدات الاتصالات في طهران.

ويرى محامو مينغ أن موكلتهم لا يجب أن ترحل إلى الولايات المتحدة، لأن تهمة خرق العقوبات على طهران لا تعد جريمة في كندا، حيث هذه العقوبات غير موجودة. وفي تقريره الذي رفعه الجمعة إلى محكمة فانكوفر، ونشرته وسائل إعلام عديدة، رأى المدعي العام لكندا أنه على العكس، فإن عملية الكذب المنسوبة لمينغ تعد «في جوهرها» احتيالا، وهي جريمة ينص عليها قانون العقوبات الكندي.

أزمة دبلوماسية

وتنفي المديرة المالية لـ«هواوي» التي تخضع للإقامة الجبرية في أحد المنزلين اللذين تملكهما في فانكوفر، التهم الأميركية بحقها. ويعتبر محاموها أن السلطات الكندية خرقت حقوقها عند توقيفها. وأثار توقيف وانتشو في الأول من ديسمبر 2018 في مطار فانكوفر أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين أوتاوا وبكين، التي طلبت الإفراج الفوري عنها.

وفي الأيام التي تلت توقيف مينغ، أوقفت الصين بدورها الدبلوماسي الكندي السابق مايكل موفريغ ورفيقه المستشار مايكل سبافور، لاتهامهما بالتجسس.