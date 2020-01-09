يوروستات: البطالة في منطقة اليورو عند مستواها الأدنى منذ 12 عاما

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 يناير 2020, 06:19 مساء

حافظت نسبة البطالة في منطقة اليورو على مستواها عند 7.5% في نوفمبر 2019، وهو أدنى مستوى لها منذ يوليو 2008، بحسب ما أفاد مكتب «يوروستات» للبيانات الخميس، ويتوافق المستوى مع توقعات المحللين الذين تواصلت معهم شركة «فاكتست» للخدمات المالية، وكانت نسبة البطالة عند 7.5% في أكتوبر.

ويتراجع معدل البطالة في منطقة اليورو بشكل متواصل منذ نزوله دون عتبة 10.0% الرمزية في سبتمبر 2016، وفي ذروة أزمة الديون، بلغت نسبة البطالة في منطقة اليورو مستوى قياسيا عند 12,1% سنة 2013، وبين الدول الـ19 في منطقة اليورو، سجّلت ألمانيا أقل معدل بطالة في نوفمبر عند 3,1%.

وسُجّلت أعلى المعدلات في اليونان عند 16.8% في سبتمبر، وفق آخر البيانات المتاحة، بينما بلغت 14.1% في إسبانيا، وبلغ معدّل البطالة في دول الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 عضواً 6.3% في نوفمبر، وهي النسبة ذاتها التي تم تسجيلها في أكتوبر.

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