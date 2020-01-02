نمو اقتصاد سنغافورة بنسبة 0.7% فقط العام 2019

سجل اقتصاد سنغافورة، الذي يعتبر مؤشرا على قوة الاقتصاد الآسيوي، نموا بنسبة 0.7% فقط في العام 2019، حسبما ذكرت، الخميس، وزارة التجارة التي عزت السبب إلى تأثير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على صادراتها.

وتفادت سنغافورة، التي تعتبر أولى القوى الاقتصادية التي تأثرت بالتباطؤ الإقليمي، بالكاد الوقوع في الركود في الربع الثالث من العام، ويمثل النمو بنسبة 0.7% للعام 2019 انخفاضا حادا مقارنة بالعام 2018 الذي سجل نموا بنسبة 3.2%.

واعتبر الخبير الاقتصادي لدى مصرف «دي بي إس» إيرفين سيا في مذكرة «إنه أسوأ نمو لسنغافورة منذ الأزمة المالية العالمية» في العام 2008، مضيفًا: «على الرغم من هذا الأداء القاتم فإن الاقتصاد السنغافوري يحاول النجاة ببطء»، موضحا: «باستثناء الصدمات السيئة المفاجئة فمن المتوقع تسارع النمو تدريجيا خلال الفصول المقبلة».

أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة والصين ستوقعان اتفاقية تجارية جزئية جديدة في منتصف شهر يناير، التفاؤل بتحسن التجارة العالمية في العام 2020.