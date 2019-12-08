البورصة السعودية تقفز بفضل صعود البنوك بعد اتفاق أوبك

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 ديسمبر 2019, 06:46 مساء

قفزت البورصة السعودية اليوم الأحد، بقيادة البنوك بعد أن وافقت أوبك وحلفاؤها علي زيادة تخفيضات الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا لدعم الأسعار.

وقادت السعودية أمس الأول الجمعة، اتفاقا يتعهد بموجبه المنتجون في مجموعة أوبك+ بأكبر خفض لإنتاج الخام في عقد؛ سعيا لتفادي تخمة معروض وتعزيز الأسعار، وفق وكالة «رويترز».

وأغلقت البورصة السعودية على صعود 2.4% إلى 8099 نقطة وسط أحجام تداول كثيفة، فيما ارتفع سهم مصرف الراجحي 1.6% والبنك الأهلي التجاري 3.1%.

وزاد سهم المراكز العربية 2.9% بعدما أقر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.90 ريال للسهم عن النصف الأول من العام.

في غضون ذلك، قالت شركة أرامكو النفطية العملاقة يوم الخميس الماضي، إنها سعرت الطرح العام الأولي عند 32 ريالا (8.53 دولار) وهو الحد الأعلى لنطاقه الاسترشادي، ما يجعلها أكبر عملية طرح في العالم عبر جمع مبلغ يفوق ما جمعه إدراج مجموعة علي بابا الصينية في سوق نيويورك الذي بلغت قيمته 25 مليار دولار في 2014.

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