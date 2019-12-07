النفط يحقق مكاسب أسبوعية كبيرة بعد موافقة «أوبك+» على زيادة خفض الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 ديسمبر 2019, 01:55 مساء
مضختا نفط في ولاية تكساس الأميركية. (أرشيفية: رويترز)

أنهى النفط الأسبوع الماضي على مكاسب كبيرة بصعود أسعاره بأكثر من 1%، بعد أن اتفقت «أوبك» وحلفاؤها على زيادة تخفيضاتهم الإنتاجية بمقدار 500 ألف برميل يوميًّا.

وستستمر التخفيضات الإضافية لـ«أوبك» ومنتجين رئيسيين من بينهم روسيا، الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة «أوبك+»، حتى نهاية الربع الأول من 2020، وستعقد المجموعة اجتماعًا استثنائيًّا في أوائل مارس لمراجعة سياستها، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز».

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 1.6% إلى 64.38 دولار للبرميل ومنهية الأسبوع على مكاسب نسبتها 3%.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.3%، لتغلق عند 59.20 دولار للبرميل، مسجلة مكاسب نسبتها 7% على مدار الأسبوع، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ يونيو، بعد أن أظهرت بيانات حكومية الأربعاء الماضي، أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت للمرة الأولى في ستة أسابيع.

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